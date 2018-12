Huntelaar: ‘Jammer dat we hen ontlopen, dat had ik leuk gevonden’

Klaas-Jan Huntelaar zat woensdagavond 89 minuten op de bank bij Ajax tijdens de wedstrijd tegen Bayern München en de routinier mocht in de slotfase nog in het veld komen in de hoop om een overwinning op der Rekordmeister te forceren. Ajax was niet lang daarvoor op een 2-1 voorsprong gekomen, maar slaagde er niet in om die marge vast te houden en moest uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. Huntelaar denkt echter niet dat zijn ploeg even twijfelde hoe het verder moest toen het eindelijk op voorsprong was gekomen.

“Bayern ging ook voor de winst en met tien tegen tien is het toch een heel andere wedstrijd. Het spel vloog alle kanten op. Ik zat nog op de bank toen Nicolás Tagliafico bijna werd onthoofd door Thomas Müller. Ik heb de beelden nog niet teruggekeken, maar ik denk dat de scheidsrechter normaal geel had gegeven als wij niet ook eerder rood (voor Maximilian Wöber, red.) hadden gekregen. Ik denk dat het tumult op het veld en de sfeer in het stadion invloed heeft op zo'n beslissing van de scheids”, legt hij uit in gesprek met ELF Voetbal.

Voor Huntelaar, die in zijn loopbaan vaker tumultueuze slotfases heeft meegemaakt, hoort de wedstrijd tegen Bayern wel bij de eerste vijf: “Mooi dat we er uiteindelijk toch nog een gelijkspel uitslepen en zo ongeslagen blijven in Europa. Het zegt ook wat over onze ambitie en mentaliteit dat we teleurgesteld zijn na zo'n resultaat. We gingen voor de eerste plek in de groep. Ook al was Bayern op voorhand natuurlijk de topfavoriet voor groepswinst.”

Ajax gaat door het gelijkspel tegen Bayern maandag bij de loting als nummer twee de koker in en treft daardoor groepswinnaars FC Porto, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona of Manchester City. Een voorkeur voor een van deze ploegen heeft Hunterlaar niet echt nu zijn oude ploeg Schalke 04 ook op de tweede plek is geëindigd: “Jammer, dat we Schalke ontlopen. Ik had het leuk gevonden om tegen hen te spelen. Maar Real Madrid zou mooi zijn, ook bekend terrein. Ik heb in het verleden een keer met Schalke de halve finale van de Champions League gehaald, maar hoe ver wij nu kunnen komen weet niemand. We bekijken alles stap voor stap.”