Ajax kondigt vertrek aan: ‘De tijd is gekomen om iets anders te doen’

Financieel directeur Jeroen Slop vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Ajax, zo meldt de Amsterdamse club donderdagavond via de officiële kanalen. Dit is hij in gesprekken met de Raad van Commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar overeengekomen.

Bij Ajax heeft Slop, 57 jaar, lange tijd, naast de financiële portefeuille, ook de verantwoordelijkheid gehad over onder meer de afdelingen wedstrijdzaken, veiligheid, supporterszaken en IT. Slop legt als gevolg van zijn vertrek bij Ajax tevens zijn bestuursfunctie bij Ajax Cape Town neer. “Ik ben inmiddels twintig jaar werkzaam bij Ajax. Het waren hele intensieve jaren, met veel hoogtepunten en natuurlijk ook met minder leuke fases”, verklaart Slop op de clubsite van Ajax.

“Wat me altijd bij zal blijven zijn de bijzondere trajecten met buitenlandse clubs die hebben geleid tot grote transfers. Dan denk ik aan het vertrek van Zlatan Ibrahimovic naar Juventus en Jan Vertonghen naar Tottenham Hotspur. Maar ook aan de inkomende transfers zoals die van Cristian Chivu en Dusan Tadic. Op financieel gebied blijven me altijd het internationale Financial Fairplay-overleg met de UEFA en de aandacht voor de beursnotering bij. Maar ik ben ook Ajax-supporter, dus ik kijk met het meeste plezier terug op de vele prijzen die we hebben gewonnen en de mooie Europese duels die we in al die jaren hebben gespeeld.”

“De tijd is nu gekomen om iets anders te gaan doen, waar ik me de komende periode rustig op ga richten. Ik ben de collega’s met wie ik in de loop der jaren heb samengewerkt dankbaar en ik hoop dat ook mijn laatste maanden bij Ajax succesvol voor de club zullen zijn.'' Van der Sar spreekt lovende woorden over zijn collega-directeur. "Ik wil Jeroen bedanken voor de afgelopen zes jaar waarin wij zeer nauw hebben samengewerkt. Met name in mijn eerste jaren als directielid heb ik ontzettend veel van hem geleerd. Ik weet zeker dat wij ook de komende maanden tot aan zijn vertrek goed zullen samenwerken."

"Jeroen staat in de Ajax-organisatie bekend als een hardwerkende en deskundige collega. Vooruitlopend op zijn afscheid wil ik hem, mede namens de andere directieleden, bedanken voor zijn inzet voor de club en alvast veel succes wensen in zijn verdere loopbaan", besluit Van der Sar. De Raad van Commissarissen is belast met de zoektocht naar een opvolger voor Slop. "Die kan in de ideale wereld nog door de heer Slop wegwijs worden gemaakt in zijn of haar nieuwe rol", aldus RvC-voorzitter Leen Meijaard.

Slop laat Ajax financieel kerngezond achter. Mede dankzij het uitstekende optreden in de Champions League en de aanstaande verkoop van een aantal basisspelers kan de club over het huidige boekjaar tientallen miljoenen euro's bijschrijven.