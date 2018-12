De moeizame weg van pionier Juventus in de kelder van het Italiaanse voetbal

TURIJN/ALESSANDRIA - Slechts 370 mensen hadden hun weg gevonden naar het Stadio Giuseppe Moccagatta voor de wedstrijd tussen Juventus B en Pisa in de Serie C, Girone A. Onder de bezoekers was geen enkele meegereisde supporter vanuit de stad van de Scheve Toren, uit protest tegen de deelname van het beloftenteam van la Vecchia Signora in de Italiaanse voetbalpiramide. De dramatische bezochte thuiswedstrijd, die ook nog eens met 1-3 verloren ging, is betrekkelijk illustratief voor het eerste seizoen van Juventus B in het betaald voetbal.

Door Chris Meijer

“Wij snappen de behoefte van organisaties om de competitie meer aanzien te geven. We snappen ook dat mensen zeggen dat het team nu steun nodig heeft. Dat begrijpen we allemaal, maar we vinden dat we dit niet kunnen negeren en zijn van mening dat de arrogante houding van het moderne voetbal een sterk antwoord nodig heeft. De beloftenteams zijn een belediging voor de waardigheid van onze competitie. Pisa heeft traditie, speelde ooit tegen het ‘echte’ Juventus en verdient het niet om een sparringspartner te zijn voor jeugdteams zonder stadion, historie en aanhang. Als dat dan toch moet, zijn wij liever niet aanwezig. Het is voor ons een duel dat niet bestaat. Juventus is de eerste. En volgend jaar zullen er drie, vier of vijf beloftenteams bijkomen”, schreef de harde kern van de aanhang van Pisa in een statement. Het is een mening die door de nodige voetbalfans, zowel in Italië als daarbuiten, wordt gedeeld. Sinds het voorjaar van 2018 wordt deze discussie ook in Italië in alle hevigheid gevoerd.

Alessandro Costacurta, een van de architecten van het plan om beloftenteams toe te laten in het de Italiaanse voetbalpiramide.

Alessandro Costacurta, oud-verdediger van AC Milan en destijds commissaris bij de Italiaanse voetbalbond (FIGC), kondigde in mei de plannen aan om tweede elftallen van clubs uit de Serie A toe te laten in de Italiaanse voetbalpiramide. De FIGC wilde een voorbeeld nemen aan Spanje, Duitsland en Nederland, waar tweede elftallen reeds een plaats hebben in de voetbalpiramide. Het achterliggende idee was dat clubs zo jonge spelers niet meer elders hoeven te stallen, maar dat ze in het tweede elftal op een volwassen niveau ervaring konden opdoen en zo sneller beter zouden worden. “We willen ervoor zorgen dat spelers die weinig aan spelen toekomen meer mogelijkheden krijgen. Deze beloftenteams zullen de plaats innemen van clubs die er dit seizoen niet in slagen om aan het seizoen te starten”, aldus Costacurta in gesprek met Undici. De beloftenteams zouden volledig moeten bestaan uit spelers jonger dan 21 jaar. Daarnaast mogen er twee dispensatiespelers aangewezen worden.

Zomer van buitengewone chaos

Zoals praktisch iedere zomer gingen ook voor de start van dit seizoen een aantal Italiaanse clubs bankroet. De buitengewone chaos die afgelopen zomer in de Serie B en de Serie C ontstond, was zelfs voor Italiaanse begrippen betrekkelijk ongewoon. Met Cesena, Avellino en Bari gingen er maar liefst drie clubs failliet op het tweede niveau. De degradanten van vorig seizoen, Virtus Entella, Novara, Pro Vercelli en Ternana, aasden op de plaatsen van de verdwenen clubs, evenals de clubs die via de play-offs dicht bij promotie waren (Catania en Siena). Men besloot de Serie B echter te laten starten met 19 in plaats van 22 deelnemers. Via de rechtbank probeerden verschillende clubs nog tevergeefs een plaats op het tweede niveau af te dwingen. Daarnaast is er nog sprake van geweest dat één of meerdere beloftenteams zouden instromen in de Serie B. Mauro Balata, president van de competitie, zag niks in dit plan en hield het aantal clubs uiteindelijk bij negentien.

Een treetje lager zit de competitieorganisatie wel te wachten op de komst van de beloftenteams, temeer omdat er wegens faillissementen een aantal plaatsen waren vrijgekomen. Ondanks dat verschillende clubs zich de afgelopen jaren sterk hadden gemaakt voor de instroming van tweede elftallen in de voetbalpiramide, kwam dit seizoen voor vrijwel iedereen nog te vroeg. De enige club die wel wilde instappen én aan alle eisen voldeed, was Juventus. Zodoende werd het tweede team van de regerend kampioen van Italië het eerste beloftenteam ooit in de Italiaanse voetbalpiramide. Als uitvalsbasis werd het Stadio Giuseppe Moccagatta, normaliter de thuishaven van Alessandria, gekozen, negentig kilometer ten oosten van Turijn. Het onderkomen kreeg de voorkeur boven de stadions van Novara en Pro Vercelli. “We kunnen er trots op zijn dat Juventus ons stadion heeft gekozen vanwege de kwaliteit. Dat ze Alessandria hebben gekozen boven Novara en Vercelli is een eer”, sprak Luca Di Masiin, voorzitter van Alessandria, tegenover La Gazzetta dello Sport. Daar denken de fans van i Grigi, spelend in dezelfde competitie als Juventus B, overigens anders over. Zij vinden het een schande dat het stadion gedeeld moet worden met de beloften van la Vecchia Signora.

De huidige stand in de onderkant van de middenmoot van de Serie C. Vanaf plaats zestien begint de gevarenzone.

Moeizame resultaten

Het Giuseppe Moccagatta loopt dit seizoen nog niet bepaald vol voor de thuiswedstrijden van Juventus B. Tot dusver zaten er gemiddeld slechts vijfhonderd mensen op de tribune in Alessandria. Los van het feit dat de mensen in die stad in principe weinig van doen hebben met Juventus, zal dat ook gedeeltelijk te maken hebben met de tot dusver tegenvallende resultaten. Na zestien wedstrijden bezet de ploeg van trainer Mauro Zironelli de dertiende plaats, slechts drie punten boven de gevarenzone. Van de laatste negen wedstrijden werden er slechts twee gewonnen. Het zijn resultaten die men bij Juventus, de afgelopen zeven jaar kampioen van Italië en ook dit seizoen weer soeverein koploper van de Serie A, niet gewend is. Daardoor neemt de druk op Zironelli beetje bij beetje toe, simpelweg omdat er meer verwacht werd van het beloftenteam van Juventus in de Serie C. “We moeten het project onderscheiden van de prestaties van het team. Juventus gelooft in het beloftenteam, we moeten verder kijken dan de resultaten. Blessures hebben het lastiger gemaakt, terwijl we tevens punten hebben laten liggen door onervarenheid”, zo verwoordde Federico Cherubini, sportief directeur van Juventus B, de situatie tegenover de Corriere dello Sport.

Dat het moeizaam draait, is op zich niet heel verwonderlijk. Het jonge team van Juventus treft overwegend volwassen en geslepen tegenstanders. “Ik wil hier geen grappen over maken, omdat het een experimenteel project is dat tijd en respect verdient. Het is alleen niet makkelijk om je eerste stappen in het betaald voetbal te zetten op een plek waar ploegen tot de dood voor de punten vechten. Dat is een onwaarschijnlijk grote stap vanuit de jeugdcompetities”, zei Vito Grieco, trainer van Pro Vercelli, in gesprek met Eurosport. Zijn mening werd gedeeld door Zironelli. “Het probleem is het karakter van jongens tussen de achttien en twintig jaar. Bovendien hebben veel spelers vorig seizoen weinig gespeeld, waardoor ze wedstrijdritme missen. Dat leidt allemaal tot persoonlijke fouten.”

De opstelling van Juventus B in het duel met Olbia van afgelopen woensdag.

Het valt tevens te betwisten hoeveel kwaliteit Zironelli in zijn selectie heeft. Met spelers als Stephy Mavididi, Grigoris Kastanos, Matheus Pereira, Idrissa Toure en Leandro Fernandes beschikt hij wel degelijk over een aantal talentvolle spelers. Daarnaast herbergt zijn selectie ook spelers als Lorenzo Del Prete (een 32-jarige verdediger die al jaren in de kelder van het Italiaanse voetbal speelt), Timothy Nocchi (een 28-jarige doelman die al jaren wordt verhuurd door Juventus) en Raffaele Alcibiade (een 28-jarige verdediger). Het is de vraag in hoeverre Juventus bereid is om de meest talentvolle spelers uit de Primavera (het hoogste jeugdelftal) te laten doorstromen naar de Onder-23. Het is immers een stuk aantrekkelijker om de toptalenten, zoals bijvoorbeeld Moise Kean, in de Serie A of Serie B te stallen. “Dit is een goede ervaring, het gaat met pieken en dalen door de leeftijd van die jongens”, zei Zironelli in gesprek met TMW.

“Het telefoontje van Juventus was geweldig, ik dacht eerst dat ze een grapje maakte. Het is daarna heel snel gegaan, we zijn het eerste beloftenteam in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. De jongens speelden hiervoor weinig, hebben weinig wedstrijdritme. Het is een stap vanuit de jeugd, maar op deze manier hoeven spelers niet verhuurd te worden en kunnen ze zich hier ontwikkelen. Daarna zijn ze mogelijk klaar voor het eerste elftal, waardoor er geen dure buitenlanders meer hoeven te worden aangetrokken”, concludeerde de trainer van Juventus B. De vraag is nu of andere clubs het voorbeeld van la Vecchia Signora zullen volgen en zo ja, hoe snel. Dat de architecten van het plan, naast Costacurta Roberto Fabbricini en Angelo Clarizia, inmiddels vertrokken zijn bij de FIGC maakt het niet bepaald gemakkelijker. Het lijkt buiten kijf te staan dat er komende zomer weer een aantal plaatsen in de Serie C vrijkomen, maar de weerstand tegen de beloftenteams zal hoogstwaarschijnlijk niet zo snel afnemen.