Ajax moet opnieuw vrezen voor straf na wangedrag fans

Ajax moet rekening houden met een nieuwe straf van de Europese voetbalbond UEFA. De tuchtcommissie van de UEFA is een onderzoek gestart omdat fans van de Amsterdamse club woensdagavond voorwerpen op het veld zouden hebben gegooid tijdens het thuisduel met Bayern München (3-3) in de Champions League.

Bayern wacht mogelijk ook een geldboete omdat Duitse supporters vuurwerk zouden hebben afgestoken in de Johan Cruijff Arena. Ajax kreeg drie weken geleden al een boete van 71.000 euro opgelegd wegens ongeregeldheden met de eigen aanhang tijdens beide duels met Benfica. Daarnaast kreeg de Amsterdamse club een voorwaardelijke straf voor een uitwedstrijd zonder eigen publiek.

De tuchtcommissie van de UEFA buigt zich donderdag nog over ongeregeldheden tijdens het duel tussen AEK Athene en Ajax. Als de huidige nummer twee van de Eredivisie schuldig wordt bevonden, dan mogen er mogelijk geen supporters van Ajax naar de uitwedstrijd van hun club in de achtste finale van de Champions League.

Fans van AEK gooiden zwaar vuurwerk en voorwerpen in het bezoekersvak waar ongeveer 1200 supporters van Ajax aanwezig waren. De aanwezige mobiele eenheid greep nauwelijks in tegen de Griekse fans. Voor AEK dreigt een zware straf, maar de UEFA gaat ook bepalen of Ajax een straf moet krijgen. Er zou namelijk door supporters vuurwerk zijn teruggegooid.