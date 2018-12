Manchester City treft op één na minst favoriete tegenstander van Guardiola

Manchester City leed vorige week bij Chelsea (2-0) de eerste competitienederlaag van het seizoen. Alleen Liverpool (0-0) en Wolverhampton Wanderers (1-1) waren eerder dit Premier League-seizoen ongeslagen gebleven tegen het team van Josep Guardiola. Everton verloor weliswaar maar één van de laatste vijf competitieduels, de Merseyside-derby tegen Liverpool (1-0), maar kon in deze reeks ook alleen maar winnen van Cardiff City (1-0). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Etihad Stadium, zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur.

O Manchester City won slechts twee van de laatste zeven officiële wedstrijden tegen Everton: drie remises en twee nederlagen. In deze reeks hielden the Citizens één keer het doel schoon: 0-0 in januari 2016.

O Everton hield aan elk van de laatste drie uitwedstrijden tegen Manchester City in de Premier Legue een punt over. In deze ontmoetingen vielen in totaal slechts vier doelpunten; evenredig verdeeld over de teams.

O Van alle clubs die in de Premier League minimaal tien keer tegenover Manchester City in het Etihad Stadium stonden, leed Everton procentueel gezien de minste nederlagen: veertig procent, zes nederlagen in vijftien duels (hetzelfde percentage als Liverpool).

O Manchester City verloor sinds 15 januari 2017, toen Everton met 4-0 te sterk was, niet meer in de Premier League van een club van buiten de zogeheten big six. Sindsdien werden 139 van de 153 punten in deze reeks verzameld: 44 zeges en 7 remises in 51 duels.

O De laatste keer dat Manchester City, dat vorige week bij Chelsea (2-0) onderuitging, twee Premier League-duels op rij verloor, was in december 2016. Toen verloor het team van Josep Guardiola van Chelsea (1-3) en Leicester City (4-2).

O Manchester City won elk van de laatste negen thuisduels in de Premier League, met een doelsaldo van 33-6.

O Onder leiding van Josep Guardiola won Manchester City 25 procent van de Premier League-wedstrijden tegen Everton: een zege, twee remises en een nederlaag. Alleen tegen Liverpool (20 procent) hebben the Citizens sinds de aanstelling van de Spanjaard een lager winstpercentage (minimaal drie duels).

O Onder leiding van Josep Guardiola incasseerde Manchester City zeven tegendoelpunten van Everton in de Premier League. Geen enkele andere club maakte in competitieverband meer doelpunten tegen the Citizens met de Spanjaard aan het roer.

O Sinds de start van afgelopen seizoen was Raheem Sterling bij 26 doelpunten in 21 Premier League-thuiswedstrijden betrokken: 9 assists en 17 treffers.

O Zonder de acht competitietreffers van Richarlison dit seizoen, zou Everton negen punten minder hebben. Geen enkele speler bezorgde zijn team meer punten in de Premier League dan de Braziliaan (evenveel als Pierre-Emerick Aubameyang voor Arsenal en Glenn Murray voor Brighton & Hove Albion).