‘Een fantastisch mens, ik zie Klaas-Jan Huntelaar als een voetbalbroer’

Donis Avdijaj doorliep de jeugdopleiding van Schalke 04 en stond in Gelsenkirchen te boek als toptalent. De Kosovaars international had in Gelsenkirchen zelfs een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract. In gesprek met Voetbal International geeft Avdijaj te kennen dat hij het weleens lastig heeft gehad met het predicaat van toptalent.

“Er waren clubs die dat nog serieus wilden betalen ook”, zegt Avdijaj over de afkoopclausule van vijftig miljoen. Schalke verhuurde hem aan Sturm Graz en Roda JC Kerkrade, alvorens hij afgelopen zomer definitief naar Willem II vertrok. “Dat stempel heeft me altijd achtervolgd, maar ik voelde het nooit als druk. Het is logisch dat mensen daar altijd over beginnen, vijftig miljoen is nogal veel geld.”

Avdijaj speelde in Gelsenkirchen samen met Klaas-Jan Huntelaar, over wie hij zich lovend uitlaat. “In mijn ogen is hij de grootste speler die Schalke in de laatste jaren heeft gehad, zonder twijfel”, gaat de zesvoudig Kosovaars international verder. In veertien wedstrijden was hij dit seizoen reeds goed voor vier doelpunten en drie assists, waarmee hij zich in de kijker zou hebben gespeeld bij Ajax, PSV, Feyenoord en AZ.

“Kevin-Prince Boateng was ook geweldig, maar Klaas... In het begin kon ik niet geloven dat ik met hem op het veld stond, maar vanaf het begin probeerde hij me te helpen en dingen te leren. Hij is niet alleen een geweldige voetballer, maar ook een fantastisch mens. Ik zie hem als een voetbalbroer”, besluit Avdijaj, die uiteindelijk twaalf wedstrijden voor Schalke 04 speelde.