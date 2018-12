‘Publiciteit is leuk, maar laat hem nu eerst vanuit de luwte gaan voetballen’

Crysencio Summerville stond donderdag voor het eerst op het trainingsveld bij FC Dordrecht. Feyenoord liet de zeventienjarige aanvaller op huurbasis vertreken, na een uit de hand gelopen ruzie met ploeggenoot Mats Knoester. Scott Calderwood, interim-trainer van FC Dordrecht, is onder de indruk van Summerville.

“Hij is een heel mooi ventje. Hij ziet er nog heel jeugdig uit, maar hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Dat wist ik al, want ik had al wat mensen van Feyenoord gesproken over hem. Het is gewoon een genot om naar die jongen te kijken. Het is wel seniorenvoetbal, dus er komt wat meer bij kijken. Maar als je ook in de training de kwaliteiten ziet die hij heeft, dat is mooi om te zien”, zegt Calderwood in gesprek met RTV Rijnmond.

“Ik heb vorige week even met hem gesproken en hij maakt op mij een goede indruk. We hebben ook gezegd: Wat is gebeurd in het verleden, is vergeten. Dat gooien we weg”, vervolgt de interim-trainer van FC Dordrecht. Hij is ervan overtuigd dat Summerville het ‘stempeltje’ snel kwijt kan zijn als hij goed presteert bij de Schapenkoppen. “Jonge jongens maken weleens verkeerde beslissingen of verkeerde keuzes, maar je moet zo'n jongen wel een tweede kans geven.”

FC Dordrecht wil Summerville voorlopig buiten de spotlights houden. “Die jongen heeft de laatste weken veel meegemaakt en er is veel over hem heengekomen. Hij is pas zeventien jaar, ik denk dat wij hem nu gewoon moeten laten focussen op het voetballen. Publiciteit is leuk, maar laat hem nu eerst lekker vanuit de luwte gaan voetballen. Ik hoop dat hij zijn voeten laat spreken”, aldus Calderwood. “Hij heeft alles in zich om bij ons te gaan spelen. Als hij goed genoeg is, moet je niet bang zijn om hem te brengen.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.