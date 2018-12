eDivisie: Ajax, Feyenoord en PSV rechtstreeks naar volgende ronde

De vijfde speelronde is gespeeld en de groepsfase van de eDivisie is ten einde. In deze ronde wordt bepaald wie er zegeviert, maar ook wie er met het schaamrood op de kaken richting huis gaat. Er staat veel op het spel en nog geen enkele poule is volledig beslist. Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet en kijkt welke spelers door zijn naar de knock-outfase.

Speelronde 5

In speelronde 4 wisten de eerste spelers zich te plaatsen voor de knock-outfase van de eDivisie. Hoewel in Poule A nog alles onbeslist is, zijn in Poule B met Stefano Pinna van PSV en Nick den Hamer van FC Groningen al twee spelers door. De strijd gaat hier volledig om de twee play-offplekken. In Poule C is enkel Tony Kok zeker van zijn plek in de knock-outfase. De strijd om de tweede plek gaat tussen de ploegen uit Rotterdam: Feyenoord en Excelsior. Daarnaast maakt de getalenteerde Dani Visser van De Graafschap nog een kleine kans om de runner-up te worden.

Wedstrijd van de week: PSV – FC Groningen

Met de analyse van de vorige speelronde hebben we al voorbeschouwd op een van de interessantste wedstrijden van het programma. Hoewel Stefano Pinna van PSV en Nick Den Hamer van FC Groningen al door zijn naar de eindfase van de competitie is de wedstrijd absoluut niet zonder druk op de ketel. De eerste plek staat nog op het spel en allebei de esporters lijken erop gebrand om te winnen, waardoor ze een makkelijker programma veilig kunnen stellen.

Stefano is net terug uit Boekarest waar hij de beste speler ter wereld werd op de PlayStation 4. Zijn vermoeidheid is duidelijk te zien, maar dat staat hem niet in de weg tegen Nick. Al vrij snel komt hij tot scoren. Dit resultaat wordt vervolgens snel uitgebouwd wat veel frustratie oplevert bij de esporter uit Groningen.

In het tweede duel is het niet anders. Den Hamer krijgt zo nu en dan wel een kans, maar weet zelden het net te vinden. Over twee wedstrijden lukt het de ploeg uit het hoge noorden slechts één keer om te scoren, terwijl dit eerder in de competitie geen probleem was voor de vaardige Nick. Hiermee bewijst Stefano wederom zijn heerschappij in de eDivisie. Zowel op aanvallend vlak als op verdedigend vlak zijn de Eindhovenaren nagenoeg foutloos. Beide spelers gaan echter 'gewoon' door naar de knock-outfase waar ze de echte uitdaging krijgen.

PSV - FC Groningen 6-1

Poule A

In Poule A was het opvallendste de vervanging van Lev Vinken bij Ajax door Dani Hagebeuk. Lev heeft de Amsterdammers verlaten voor een esportsteam uit Engeland waardoor Dani het stokje over kon nemen. Dit doet hij met verve want Mitchel Denkers van ADO Den Haag wordt direct hard aangepakt door Hagebeuk. Met overtuigende cijfers pakt de ploeg uit de hoofdstad de groepswinst.

De tweede die direct doorgaat in Poule A is Luuk Jans. Niemand had het aan zien komen, en misschien werd hij wel een tikkeltje onderschat, maar inmiddels kunnen we niet om de esporter van FC Emmen heen. Ook Bryan Hessing werd slachtoffer van het succes van Jans. In de onderlinge duels tikt Jans hem volledig scheel waardoor Hessing niks in te brengen heeft.

Door de resultaten op de overige velden heeft Utrechter Danny Hazebroek slechts een puntje nodig tegen Sandro Cooiman van VVV-Venlo. Met hangen en wurgen wordt deze behaald. Het lijkt er soms op alsof Hazebroek het niveau in de eDivisie maar zelden aan kan, maar de plek in de play-offs is veiliggesteld.

Heracles Almelo - FC Emmen 2-6

Ajax - ADO Den Haag 6-0

FC Utrecht - VVV-Venlo 4-4

De stand in Poule A.

Poule B

De spannendste strijd speelt zich af in Poule B. Hoewel de bovenste twee posities al vergeven zijn aan FC Groningen en PSV, spelen de ploegen daaronder alsof het om leven en dood gaat. Floris Jorna van sc Heerenveen weet dat hij enkel kans maakt om door te gaan als hij wint van NAC Breda-cultheld Menno Bouhuijzen. Hoewel het soms wat gemakzuchtig oogt, heeft hij daar weinig moeite mee.

Ondertussen kijkt hij met een schuin oog naar de zenuwslopende pot tussen Viri Sital van Willem II en Melvin Boere van AZ. Waar de Alkmaarders in de vorige duels nauwelijks moeite hadden met het creëren van kansen, lijkt op dit moment niets te lukken. Hoewel Viri ook niet veel creëert, schiet hij een van zijn eerste kansen wel direct raak. Vervolgens blijft het lang 1-0 en het geloof in een punt vloeit langzaam weg bij Melvin. Maar dan is daar laat in de wedstrijd via een afstandsschot toch die ene kans. Via de paal krijgt Melvin de bal terug in de voeten waardoor hij voor open doel komt te staan. Het benodigde punt is behaald, AZ gaat door naar de play-offs en sc Heerenveen blijft achter met lege handen.

sc Heerenveen - NAC Breda 6-2

AZ - WIllem II 1-1

PSV - FC Groningen 6-1

De stand in Poule B.

Poule C

In de poule des doods is koploper Tony Kok van PEC Zwolle al geplaatst. Het lijkt er echter niet op dat hij daardoor tegen Jimmy Donkers van Feyenoord gas terug gaat nemen. Al vrij snel komt de Amsterdammer op voorsprong, maar dan is het de beurt aan Jimmy die vleugels lijkt te krijgen. Waar hij deze competitie nog wel eens met tegenslagen te maken had, valt nu alles op zijn plek en pakt hij een ruime overwinning. Tony kan niets anders doen dan zijn ogen bedekken, alsof zijn huisdier zojuist is overleden.

Ook Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard heeft het lastig tegen Bas Quist van Excelsior. Al vroeg in het tweeluik pakt hij met zijn beste speler een rode kaart waardoor hij achter de feiten aan loopt. In het tweede bedrijf laat Renzo met elf man wel zien dat hij het kan. Via een spectaculaire comeback maakt hij de ene na de andere treffer. Als Bas dan toch scoort lijkt het er even op dat de schade beperkt blijft, maar Renzo laat zich niet uit het veld slaan. Hij blijft scoren en stelt de drie punten en zijn plek in de play-offs veilig.

Dani Visser van De Graafschap lijkt helemaal in zijn element in de eDivisie en maakt zijn naam als talent steeds meer waar. Omdat Paskie Rokus van Vitesse nog steeds niet in goeden doen is, laat de jonge Dani niks heel van de ervaren Arnhemmer. Paskie lijkt steeds meer moeite te hebben met het stijgende niveau in de eDivisie wat wederom resulteert in een nederlaag.

De Graafschap – Vitesse 7-2

Excelsior – Fortuna Sittard 5-6

Feyenoord – PEC Zwolle 5-3

De stand in Poule C.

Analyse

Hoewel FIFA bekend staat om zijn momentum, zien we weinig spelers die zich in de vijfde speelronde wisten te revancheren na een nederlaag. De enige die dit lukte was Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard tegen Bas Quist van Excelsior. In het eerste duel kreeg Renzo een rode kaart en dit luidde grotendeels zijn nederlaag in het eerste gedeelte van het tweeluik in. Het tonen van weinig veerkracht kan de spelers in de knock-outfase nog wel eens gaan opbreken. Zorg dat je de eerste pot pakt en er is een reële kans dat je over twee duels wint.

Hoe nu verder?

Het volgende stadium van de competitie is een toernooi dat gespeeld gaat worden door middel van een knock-out fase. Zes ploegen zijn hiervoor direct geplaatst. Dit zijn: Ajax, FC Emmen, PSV, FC Groningen, PEC Zwolle en Feyenoord. Daarnaast zijn er zes teams die play-offs gaan spelen voor de twee laatste plekken in het knock-out toernooi. De ploegen die om deze plekken strijden in de play-offs zijn: FC Utrecht, Heracles Almelo, Willem II, AZ, De Graafschap en Excelsior.