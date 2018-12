Gareth Bale en Karim Benzema treffen zaterdagavond favoriete opponent

Alles of niets: niet één van de laatste vijftien officiële duels van Real Madrid eindigde in een gelijkspel. Na de doelpuntloze remise tegen Atlético Madrid (0-0) op 29 september volgden negen overwinningen en zes nederlagen. Rayo Vallecano won dit seizoen slechts twee duels: op 14 september bij Huesca (0-1) en op 30 november thuis tegen Eibar (1-0). Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Santiago Bernabéu, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Real Madrid won elk van de laatste zestien wedstrijden tegen Rayo Vallecano in LaLiga. Dat is de beste reeks ooit in competitieverband tegen eenzelfde tegenstander in de geschiedenis van los Merengues.

O Rayo Vallecano won slechts één van de laatste twaalf wedstrijden in LaLiga: vier remises en zeven nederlagen. Daarin kregen de hoofdstedelingen 25 tegendoelpunten om de oren: een gemiddelde van 2.1 per wedstrijd.

O Rayo Vallecano en Southampton zijn de enige clubs uit de top vijf competities van Europa die dit seizoen in competitieverband nog geen enkel kopdoelpunt hebben gemaakt.

O Real Madrid kreeg in elk van de laatste twee competitieduels met Rayo Vallecano twee tegengoals in het eerste kwartier om de oren. Beide keren stapte men desondanks toch als winnaar van het veld: 10-2 en 3-2.

O De 10-2 nederlaag in december 2015 in het Santiago Bernabéu was voor Rayo Vallecano de eerste keer dat men in LaLiga tien tegendoelpunten in één wedstrijd moest incasseren.

O Rayo Vallecano is een van de twee LaLiga-clubs die dit seizoen in het laatste half uur van een wedstrijd geen enkel punt heeft gewonnen. Alleen Athletic Club (twaalf) verloor meer punten in dit tijdsbestek dan Rayo: negen, evenveel als Girona.

O Real Madrid sloot de competitieduels met Valencia (2-0) en Huesca (0-1) zonder tegengoal af. De laatste keer dat de Koninklijke minimaal drie LaLiga-duels op rij het doel schoonhield, was in september 2015 onder leiding van Rafael Benitez: vier.

O Gareth Bale maakte in zijn loopbaan liefst negen doelpunten tegen Rayo Vallecano. Tegen geen enkele andere club in LaLiga was de Welshman trefzekerder.

O Karim Benzema was goed voor zeven treffers in acht LaLiga-duels met Rayo Vallecano: een moyenne van 0.9 per wedstrijd. Dat is het beste gemiddelde van de Fransman tegen welke tegenstander in LaLiga dan ook (minimaal drie ontmoetingen).

O De bekerontmoeting tussen Real Madrid en Rayo Vallecano in januari 2002 was het enige duel waarin trainer Santiago Solari én zijn voorgangers Julen Lopetegui én Zinédine Zidane als spelers samen op het veld stonden. In die ontmoeting, een kwartfinale van de Copa del Rey, stond ook Míchel Sánchez, de huidige trainer van Rayo, binnen de lijnen.