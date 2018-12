Donderdag, 13 December 2018

Tottenham meldt zich na vertrek Eriksen bij Real

De transfer van Miguel Almíron naar Newcastle United is in gevaar. The Magpies worden mogelijk op korte termijn overgenomen, wat de overgang van de middenvelder van Atlanta United zal dwarsbomen. (Daily Star)

Bij Tottenham Hotspur moet men andermaal gaan vrezen voor een vertrek van Mauricio Pochettino. Real Madrid is van plan zich komende zomer te melden bij de Argentijn, terwijl ook Manchester United zijn situatie in de gaten houdt. (the Guardian)

In het geval dat Christian Eriksen vertrekt, zal Tottenham Hotspur contact opnemen met Real Madrid. The Spurs zien in Marco Asensio de ideale opvolger van de Deense middenvelder. (Marca) zien in Marco Asensio de ideale opvolger van de Deense middenvelder.

Gary Cahill is bij Chelsea overbodig, maar kan op korte termijn bij een andere Londense club aan de slag. Arsenal kampt met de nodige defensieve problemen en wil de Engelsman om die reden weghalen bij the Blues. (The Sun)

Cahill is overigens niet de enige naam die op het lijstje staat bij Arsenal. Ook Eric Bailly van Manchester United en Fernando Calero van Real Valladolid bevinden zich op de radar bij the Gunners. (Daily Mirror)