Lionel Messi kan zondagavond clubrecord van Barcelona breken

Levante hield aan de eerste zes speeldagen van LaLiga slechts vier punten over. Daarna won de club uit Valencia echter vijf van de negen competitieduels en ging men slechts één keer onderuit: achttien punten. Voor Barcelona kwam er afgelopen week tegen Tottenham Hotspur (1-1) een einde aan een reeks van vier opeenvolgende zeges in alle competities. Opta blikt vooruit op het duel in het Ciutat de Valencia, zondagavond vanaf 20.45 uur.

O Barcelona verloor slechts 2 van de 24 ontmoetingen met Levante in LaLiga: 18 zeges en 4 remises. In beide keren vond de nederlaag buitenshuis plaats én kreeg men vijf tegendoelpunten om de oren.

O In deze ontmoeting ging Barcelona afgelopen seizoen voor het eerst na 400 dagen onderuit in een LaLiga-wedstrijd: 5-4 in het Ciutat de Valencia.

O Barcelona incasseerde in de 21e eeuw in slechts twee LaLiga-duels minimaal vijf tegendoelpunten: tegen Málaga in 2003/04 (5-1) en afgelopen seizoen tegen Levante (5-4).

O Barcelona was in elk van de laatste 29 uitwedstrijden in LaLiga trefzeker. De Catalanen zijn nog maar drie duels verwijderd van hun beste uitreeks in competitieverband; 32 trefzekere wedstrijden tussen februari 2012 en september 2013.

O Levante staat momenteel op 27 doelpunten in LaLiga. Daarmee werd het recordaantal van los Granotas na de eerste vijftien speeldagen van 1963/64 verbroken: 25.

O Geen enkele club uit LaLiga maakte dit seizoen meer goals uit dode spelmomenten dan Barcelona: elf.

O Barcelona (535) en Levante (480) zijn de twee clubs die dit seizoen in LaLiga de meeste minuten op voorsprong stonden.

O Lionel Messi kan tot de speler van Barcelona met de meeste zeges in LaLiga uitgroeien. De clubtopscorer aller tijden van de Catalanen deelt dit record momenteel met Xavi: 322 overwinningen in competitieverband.

O Niemand maakte in 2018 in LaLiga meer doelpunten uit een vrije trap dan Lionel Messi van Barcelona en Enis Bardhi van Levante: respectievelijk negen en vier.

O Ernesto Valverde verloor in zijn trainersloopbaan slechts twee van de vijftien ontmoetingen met Levante in LaLiga: acht zeges en vijf remises. Dat waren zijn eerste en zijn laatste wedstrijd tegen de club uit Valencia.