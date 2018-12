‘Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik hem ook niet ruilen voor Neymar’

Lionel Messi eindigde bij de Ballon d'Or-verkiezing van 2018 op de vijfde plaats, maar volgens Robert Pirès had de aanvaller van Barcelona de eretitel wederom moeten hebben. De voormalig middenvelder annex buitenspeler uit Frankrijk vindt dat de Argentijn kwaliteiten heeft en geen enkele speler aan de dribbelaar kan tippen.

“Als hij speelt zoals tegen Espanyol (onder meer twee doelpunten van Messi, red.), dan is het onmogelijk om hem te stoppen”, zegt Pirès, die eerder speelde voor onder andere Arsenal en Villarreal, in gesprek met Mundo Deportivo. “Ik heb met Zinédine Zdiane, Thierry Henry en Juan Roman Riquelme gespeeld en tegen Ronaldinho en Cristiano Ronaldo, maar Messi is zoals niemand anders is.”

De Fransman kan bij Barcelona ook genieten van landgenoot Ousmane Dembélé. “We hebben het bij Barcelona altijd maar over Messi, Ousmane Dembélé is echt heel erg goed. Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik hem ook niet ruilen voor Neymar. Ousmane is nog maar 21 jaar, tweebenig en erg handig met de bal. Hij heeft nog veel meer kwaliteiten dan dat hij nu laat zien”, aldus Pirès, die denkt dat Antoine Griezmann door de hevige concurrentie niet verzekerd zou zijn van een basisplaats bij Barcelona.

Griezmann had afgelopen zomer de optie om naar de Catalaanse topclub te verkassen, maar bleef uiteindelijk bij Atlético Madrid. “Dat was zijn besluit en dat moet je respecteren. De vraag die ik dan stel: waar had hij bij Barcelona gespeeld? Je haalt Messi of Luis Suárez niet weg, die zijn beter dan Griezmann. Griezmann kan bij Barcelona dan wel een paar wedstrijden meepikken, maar niet elk duel zoals bij Atlético. Dat is het verschil", besluit de oud-voetballer.