‘Je begrijpt dat de fans erg teleurgesteld waren in Robin van Persie’

Ian Wright weet niet of Robin van Persie met open armen wordt ontvangen door de fans van Arsenal als de Nederlander zich rond het Emirates Stadium gaat begeven. Dat Van Persie Arsenal in 2012 inruilde voor Manchester United, kan nog altijd gevoelig liggen volgens Wright. De oud-aanvaller zelf begrijpt de keuze van Van Persie destijds volledig.

“Ik voel met Robin mee, want hij was ongelukkig met zijn blessures bij de club. Hij bleef zolang hij kon. Hij zag verschillende mensen om hem heen weggaan. Als oud-speler van Arsenal begrijp ik zijn keuze om te vertrekken volledig. Maar je begrijpt dat de fans van Arsenal erg teleurgesteld waren dat Van Persie naar United ging en daar de titel won”, zegt Wright in gesprek met Goal.

“Laten we eerlijk zijn: hij heeft Manchester United eigenhandig de titel geschonken. De fans van Arsenal hadden graag gezien dat hij was gebleven en dat had gedaan voor Arsenal. Van Persie verliet de club door te zeggen dat hij luisterde naar 'die kleine jongen' in hem. Hij moest deze kans pakken en hij had daar alle recht toe", stelt Wright.

“Fans willen graag een bepaalde loyaliteit zien en jammer genoeg voor die supporters lonkte voor Van Persie een van de grootste clubs van het land met een van de grootste managers (Sir Alex Ferguson, red.) in de voetballerij”, aldus de Engelsman. Van Persie speelde in totaal acht jaar voor Arsenal, met 280 duels, 132 doelpunten en 55 assists als resultaat.