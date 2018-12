PSV polst Arjen Robben voor terugkeer: ‘Er is contact geweest’

PSV wil werk maken van een terugkeer van Arjen Robben, zo meldt Toon Gerbrands. De algemeen directeur van de Eindhovense club meldt donderdagmorgen bij Omroep Brabant dat via trainer Mark van Bommel een balletje is opgeworpen bij Robben. De aanvaller, die in januari 35 jaar wordt, gaat Bayern München komende zomer na tien jaar verlaten.

“Er is contact geweest. Via Mark, die met Arjen heeft gevoetbald, is hem een berichtje gestuurd. Het is natuurlijk aan Arjen zelf om die behoorlijke afweging te maken”, laat Gerbrands weten. Robben was eerder van 2002 tot 2004 actief in Eindhoven en speelde in totaal 56 wedstrijden voor de club, met achttien treffers als resultaat.

De voormalig Oranje-international werd ook al in verband gebracht met FC Groningen, waar Robben eerder ook werkzaam was. In gesprek met de NOS liet de aanvaller weten dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. “Een vervolgstap kan ook stoppen zijn. Maar op het moment dat er iets voorbij komt waar ik echt honderd procent achtersta, waar ik echt nog een uitdaging in zie, dan zou ik het doen.”

Robben benadrukte eerder al dat hij geen beloftes kan doen over een terugkeer bij zowel PSV of Groningen. “Als je iets belooft, moet je je daar ook aan houden. Alles ligt nog open voor het aankomende seizoen.” Robben heeft tot op heden 305 wedstrijden voor Bayern gespeeld, waarin hij 143 doelpunten heeft gemaakt en 101 keer een medespeler in stelling heeft gebracht.