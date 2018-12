Donderdag, 13 December 2018

Barcelona hapt na aanbieding van Morata

Door problemen van voorzitter Massimo Ferrero staat Sampdoria momenteel in de etalage. De club uit Genua staat in de belangstelling van partijen uit de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten en Engeland. (Secolo XIX)

Na nog geen halfjaar heeft men bij Rangers FC genoeg gezien van Umar Sadiq. The Gers gaan de aanvaller, die eerder verhuurd werd aan NAC Breda, in januari al terugsturen naar AS Roma. (Scottish Sun)

Barcelona gaat een bod uitbrengen op Álvaro Morata, die zichzelf bij de Catalanen heeft aangeboden. De kampioen van Spanje zal de spits in eerste instantie tot het einde van het seizoen willen huren van Chelsea. (Daily Star) De kampioen van Spanje zal de spits in eerste instantie tot het einde van het seizoen willen huren van Chelsea.

Marcelo Bielsa presteert uitstekend met Leeds United en dat is niet onopgemerkt gebleven. De Argentijnse oefenmeester is in beeld bij MLS-kampioen Atlanta United om Gerardo Martino op te volgen. (The Morning Journal)

De eerste naam op het verlanglijstje van AC Milan in de januari is Daniele Baselli. Torino is echter geenszins van plan om de middenvelder naar i Rossoneri te laten vertrekken. (Sky Italia)