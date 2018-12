Bizar: zóveel kaarten meer kregen tegenstanders van Lozano in de Eredivisie

Sinds zijn komst in de zomer van 2017 weet Hirving Lozano behoorlijk indruk te maken in de Eredivisie. In deze aflevering van Feiten op Tafel worden zijn prestaties door presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban eens goed onder de loep genomen, vergeleken met succesvolle buitenspelers van PSV uit het verleden en er wordt antwoord gegeven op de vraag op hij de club uit Eindhoven reeds ontgroeid is.

Bekijk de video hieronder of op onze videopagina.