‘Ik heb met Icardi getraind, dus ik wist een beetje wat ik kon verwachten’

PSV sloot de Champions League-campagne dinsdag af met een 1-1 gelijkspel tegen Internazionale. Trent Sainsbury stond in de basis bij de Eindhovenaren en stond tegenover Mauro Icardi, die de gelijkmaker produceerde. De Australische verdediger baalde na afloop stevig van de treffer van de Argentijnse spits.

“Ik heb in het verleden veel met hem getraind, dus wist een beetje wat ik kon verwachten”, wordt de stopper geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Sainsbury maakte twee jaar geleden deel uit van de selectie van Internazionale. De stopper mag niet meer voor Jong PSV uitkomen, dus is het lastig om in het juiste ritme te blijven, zo klinkt het.

“Ik voel dat de coach (Mark van Bommel, red.) vertrouwen in me heeft en ik heb er alles aan gedaan om er voor het team te staan. Er kan altijd een moment in het seizoen komen dat je in het elftal komt en nu Daniel (Schwaab, red.) er niet bij was, heb ik mijn plek gekregen. Daarvoor trainde ik nog harder dan ik normaal doe, omdat er weinig wedstrijden voor mij waren.”

De 41-voudig international, eerder actief bij onder meer PEC Zwolle, Inter en het Chinese Jiangsu Suning, sloot zich afgelopen zomer aan bij de huidige koploper in de Eredivisie. De 26-jarige verdediger, die tot medio 2021 vastligt in Eindhoven, heeft tot op heden zeven wedstrijden gespeeld voor PSV, met een doelpunt als resultaat.