‘Onder een Guardiola zou Pogba een van de beste spelers ter wereld zijn’

Paul Pogba deed woensdag negentig minuten mee tegen Valencia, maar kon een 2-1 nederlaag niet voorkomen. Craig Bellamy en Michael Owen vonden de middenvelder niet goed genoeg spelen. “Hij was opnieuw zwak”, aldus Bellamy in The Debate.

Pogba is onder José Mourinho niet zeker van een basisplaats, maar mocht het woensdag weer eens vanaf het beginsignaal laten zien. “Mourinho haalt duidelijk niet het beste uit Pogba. En Pogba vertoont een gebrek aan interesse. Zijn optreden in Valencia is zorgwekkend”, aldus Bellamy.

“Ik weet niet of hij zo goed is als veel mensen beweren.” De oud-spits uit Wales verwacht niet dat Pogba zondag in de basis staat wanneer Manchester United op bezoek gaat bij Liverpool: “Als je Mourinho bent, dan wordt het na vanavond erg moeilijk om te zeggen dat hij moet spelen. Hij moet hem opnieuw buiten de basis laten.”

Michael Owen sluit zich bij zijn collega-analyticus aan en stelt dat Pogba niet bij de juiste ploeg speelt: “Ik denk dat de manager ook schuld draagt, vanwege het systeem en de manier van spelen. Hij (Pogba, red.) maakt veel foute beslissingen in de wedstrijd en dat is frustrerend, want als hij speelt zoals hij kan spelen…”

“Als Pogba onder een Josep Guardiola, een Jürgen Klopp of iemand anders had gespeeld, dan denk ik dat we kijken naar een van de beste spelers van de wereld. Maar momenteel kunnen we dat niet van hem zeggen. Pogba lijkt nu op een zestien- of zeventienjarige die het spelletje nog moet leren”, besluit Owen, die zelf van 2009 tot 2012 onder contract stond op Old Trafford.