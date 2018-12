Berbatov tipt Man United: ‘Ik kan genieten van een dergelijke kwaliteit’

Manchester United presteert dit seizoen zeer teleurstellend in de Premier League en bevindt zich op de zesde plek op de ranglijst. Manager José Mourinho hoopt naar verluidt de komende transferperiode een verdediger aan zijn selectie toe te voegen. Dimitar Berbatov ziet in Harry Maguire de ideale kandidaat voor the Red Devils.

“Het is altijd lastig om in de winter iemand te halen die echt iets toevoegt. Als je iemand koopt, moet je er wel zeker van zijn dat hij snel kan integreren en ook kwaliteit levert”, zegt de voormalig spits van onder meer United bij BT Sport. Berbatov redeneert daarom dat een speler uit een buitenlandse competitie niet de voorkeur moet hebben.

“En als je een centrale verdediger koopt, moet je ook bedenken wie de ideale partner zou zijn. Want je kan dan wel een goede speler kopen: als hij niet klikt met de ander, creëer je weer een probleem. Je moet iemand achterin hebben staan die goed aan de bal is en niet onder de druk bezwijkt. Je moet kalm blijven, de bal naar het middenveld spelen, dat is het.”

“United heeft zo'n speler nodig”, aldus Berbatov, die vervolgens de naam van Maguire, verdediger van Leicester City, noemt. “Ik was onder de indruk van hem op het WK in Rusland. Hij was zo rustig de hele tijd. Ik kan genieten van een dergelijke kwaliteit bij een verdediger. De hele ploeg profiteert ervan”, besluit de oud-spits over Maguire, die eerder al hevig werd gelinkt met United.