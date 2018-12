‘We hebben laten zien dat we voor niemand bang hoeven te zijn’

Daley Blind was in de eerste helft tegen Bayern München ‘zoekende’, maar herpakte zich na de pauze en pakte met Ajax uiteindelijk een punt tegen de kampioen van Duitsland: 3-3. Blind blikt in een interview met Ajax TV terug op de wedstrijd en kijkt vooruit naar de knock-outfase van de Champions League.