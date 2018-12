‘Het is geen toeval dat je iedere dag kan lezen dat Real en United hem willen’

Mauricio Pochettino is al sinds 2014 werkzaam bij Tottenham Hotspur. De Argentijnse manager heeft het naar zijn zin bij de Londenaren, maar de trainer wordt de laatste tijd ook vaak in verband gebracht met een dienstverband bij Real Madrid en Manchester United. Danny Rose begrijpt wel waarom Pochettino gewild is.

“Zijn kwaliteiten spreken voor zich”, wordt de verdediger van Tottenham annex Engels international geciteerd door Goal. “Het is geen toeval dat je iedere dag kan lezen dat Real en United hem willen. Dit is wat hij verdient. Wat hij voor de club heeft gedaan de afgelopen vier of vijf jaar, was geweldig. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de club.”

“Hij heeft ook de denkwijzes van anderen buiten de club veranderd. Het is geen geheim dat andere clubs veel meer geld hebben gespendeerd dan wij. Het geloof dat hij iedereen geeft, is ongelooflijk. Zijn daden spreken voor zich. Het is geen toeval dat grote clubs met hem worden gelinkt. Wij hopen natuurlijk dat hij nog lange tijd hier zal blijven", aldus Rose.