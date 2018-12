Fenerbahçe en Cocu bereiken akkoord na weken onderhandelen

Phillip Cocu staat niet langer op de loonlijst van Fenerbahçe. De club uit Aziatisch Istanbul maakt via de officiële kanalen bekend dat men een akkoord heeft bereikt over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. “We willen hem bedanken voor zijn medewerking en positieve houding en wensen hem het beste in zijn carrière.” Cocu had in Kadiköy nog een contract tot medio 2021.

Cocu werd eind oktober na een 1-3 nederlaag tegen Ankaragücü op non-actief gezet door Fenerbahçe. Op dat moment had hij slechts 128 dagen aan het roer gestaan bij de topclub uit Turkije. Hierna gingen club en trainer met elkaar in onderhandeling over de afwikkeling van het doorlopende contract en die onderhandelingen zijn nu dus afgerond.

Fenerbahçe maakt niet bekend wat voor ontslagvergoeding de oud-middenvelder meekrijgt, maar Sporx ging eerder uit van een bedrag van tweeënhalf miljoen euro. Cocu begon zijn trainersloopbaan in 2008 als assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Oranje. Hij combineerde die baan tussen 2009 en 2012 met een functie als assistent-trainer van PSV en werd later ook coach van de A1 in Eindhoven. Vanaf het seizoen 2013/14 volgde hij Dick Advocaat op als hoofdtrainer. In 2015, 2016 en 2018 werd PSV onder leiding van Cocu kampioen van Nederland.

Eind juni tekende Cocu een contract bij Fenerbahçe, maar na vijftien wedstrijden werd de samenwerking dus beëindigd. De assistenten Erwin Koeman en Chris van der Weerden mochten wel blijven, maar waarschijnlijk zal Ersun Yanal op korte termijn worden aangesteld als de nieuwe trainer in Istanbul.