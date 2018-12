‘Het is niet leuk als je laatste staat en daar op wordt aangesproken’

NAC Breda is na het afgelopen weekeinde van de laatste plaats af in de Eredivisie. De club uit Brabant versloeg Vitesse en zag De Graafschap niet verder komen dan een gelijkspel bij ADO Den Haag. Mitchell van der Gaag is blij dat De Parel van het Zuiden de rode lantaarn heeft overgedragen, zo vertelt de trainer in een interview met De Telegraaf.

Toch is zijn wereld er niet anders op geworden, stelt Van der Gaag: “Het is niet leuk als je laatste staat en er overal op wordt aangesproken, dus wat dat betreft is het fijn. Maar de verschillen zijn klein. Wat voor mij altijd voorop heeft gestaan, is dat we de aansluiting moesten behouden.”

NAC wil in de tweede seizoenshelft logischerwijs definitief afstand nemen van de onderste regionen van de Eredivisie. De club gaat derhalve de transfermarkt op en Van der Gaag heeft ‘regelmatig overleg’ met de directie: “We zijn druk bezig. Ervaring is belangrijk, spelers die weten wat er gevraagd wordt. Maar uiteindelijk staat kwaliteit voorop.”

“De keuzes die we maken, moeten goed zijn, want de mogelijkheden om iets te doen zijn natuurlijk beperkt.” NAC, dat nog wel evenveel punten heeft als De Graafschap, gaat zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle en een week later staat het thuisduel met sc Heerenveen op het programma. In de KNVB Beker werd men reeds uitgeschakeld door RKC Waalwijk.