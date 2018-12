Mazraoui erkent: ‘Het pakte iets minder uit, dat hebben zij ook goed gedaan’

Ajax speelde woensdagavond met 3-3 gelijk tegen Bayern München, waardoor de Amsterdammers genoegen moesten nemen met de tweede plek in Groep E van de Champions League. Noussair Mazraoui was blij dat de fans een spektakelstuk kregen voorgeschoteld in de Johan Cruijff ArenA, maar baalt stevig van de uitslag.

“We spelen wel tegen Bayern München, een topclub”, beseft de verdediger na afloop in gesprek met AT5. “Zij zetten af en toe ook geweldig druk. Daardoor kwam het dat wij het goede voetbal niet constant lieten zien. We konden het onszelf makkelijker maken als we eerste zouden worden. Dat is een kleine teleurstelling.”

Erik ten Hag koos net als bij de uitwedstrijd tegen Bayern ervoor om Dusan Tadic als spits te gebruiken. “Uit verliep het heel goed, dus ik denk dat de trainer het vandaag weer zo wilde doen”, stelt Mazraoui. “Het pakte iets minder uit. Dat hebben zij ook goed gedaan. Dusan is wel belangrijk geweest vandaag. Ik had niet echt het gevoel dat we een spits misten.”

Door de remise eindigt Ajax op twaalf punten in Groep E, vijf punten meer dan nummer drie Benfica. Mazraoui scoorde in de groepsfase twee keer. “De twee doelpunten, die neem ik zeker mee. Af en toe kijk je dat nog wel terug. Ik kijk er ook goed op terug dat ik niet door een linksbuiten kapot ben gespeeld”, besluit de Marokkaans international.