Tadic: ‘Waarom zouden wij geen kans hebben in de achtste finales?’

Dusan Tadic is erop gebrand om met Ajax Europese successen te vieren. De club uit Amsterdam speelde woensdag met 3-3 gelijk tegen Bayern München, is de poulefase ongeslagen doorgekomen en als het aan Tadic ligt, blijft het daar niet bij.

“Bayern is nog steeds een topploeg, dus waarom zouden wij geen kans hebben in de achtste finales?”, aldus Tadic in gesprek met het ANP. “We hebben ook nog niet één van onze twaalf Europese duels van dit seizoen verloren.”

Ajax kan maandag uitgeloot worden tegen Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus. Volgens Tadic had Ajax het duel overigens moeten winnen, want na 82 minuten zette de Serviër de gastheer uit een strafschop op een 2-1 voorsprong.

Vervolgens gaf Ajax de doelpunten te makkelijk weg, aldus Tadic. Hij deelde ten slotte een compliment uit aan het publiek: “Voor dit publiek willen we als spelers vechten. We krijgen energie van onze fans. Ik wil graag dankjewel zeggen.” Ajax heeft na zes speelronden in Groep E twaalf punten verzameld.