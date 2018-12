Ten Hag waarschuwt ‘naïef’ Ajax: ‘Daar moeten we van leren’

Erik ten Hag is trots op zijn Ajax. De trainer zag zijn ploeg woensdag met 3-3 gelijkspelen tegen Bayern München en stelt dat er meer in had gezeten. De strafschop werd te makkelijk weggegeven en ook was Ajax bij balverlies soms ‘te naïef’. Daar moet Ajax van leren met het oog op de volgende ronde in de Champions League, aldus Ten Hag.