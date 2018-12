Uitgefloten Isco weigert aanvoerdersband: ‘Ik weet de reden niet’

Real Madrid ging woensdag keihard onderuit tegen CSKA Moskou. De ploeg van trainer Santiago Solari verloor in de laatste groepswedstrijd van de Champions League met 0-3 en na afloop werd er ook veel gesproken over Isco. De middenvelder werd uitgefloten en weigerde de aanvoerdersband te dragen.

Toen Marcelo een kwartier voor tijd werd afgelost door Daniel Carvajal, wilde hij de aanvoerdersband aan Isco geven. “Maar hij zei dat hij ik hem maar aan Carvajal moest geven. Ik weet niet wat daar de reden van was”, aldus de Braziliaanse linksback in de Spaanse pers.

Isco haalde in het begin van de tweede helft verhaal bij het publiek. Toen scheidsrechter Artur Soares Dias Real Madrid weigerde een hoekschop te geven, terwijl de bal duidelijk door een Rus was aangeraakt, reageerde Isco geagiteerd. Vervolgens richtte hij zich op de kritische fans: “Wat willen jullie nou?!”, zou hij geroepen hebben.

“Ik heb Isco’s reactie niet gezien”, aldus Marcelo. “Maar ik denk niet dat het tegen de fans was. We zijn hier om ons best te doen voor de club. Dit doet nu even pijn, maar het enige wat we kunnen doen, is herstellen en ons op het weekeinde focussen.” Real Madrid neemt het aanstaande zaterdag op eigen veld op tegen Rayo Vallecano.