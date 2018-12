Bayern denkt aan De Ligt en De Jong: ‘Ze hebben goed gespeeld’

Hasan Salihamidzic was woensdag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De sportief directeur van Bayern München kon van de gelegenheid gebruikmaken om niet alleen zijn eigen elftal te analyseren, maar om ook twee spelers van de tegenstander te scouten. Bayern heeft namelijk interesse in Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong van Ajax.

“Het zijn goede spelers en ze hebben allebei een goede wedstrijd gespeeld. We moeten kijken wat we nodig hebben. Dat gaan we in alle rust analyseren, maar de transfermarkt zal spannend worden”, zo wordt Salihamidzic geciteerd door de Duitse media. De afgelopen dagen had de bestuurder al meerdere keren laten weten belangstelling te hebben voor de Ajacieden.

Volgens De Telegraaf is de kans groot dat de 21-jarige De Jong naar Paris Saint-Germain gaat, maar daarover zei Saliahmidzic onlangs in de Duitse pers: “Het is een goede speler, zonder twijfel. PSG zou met hem nog sterker worden.” De Jong heeft echter benadrukt dat er nog altijd geen sprake is van een finaal akkoord.

Over de wedstrijd was Salihamidzic niet tevreden: “Het is moeilijk om over het duel te praten, want we hebben vandaag niet goed gespeeld. Het positieve is, is dat we eerste zijn geworden. Maar we hebben geen goede wedstrijd afgeleverd. We hebben de wedstrijd uit handen gegeven, dat hoort niet”, doelt Salihamidzic op het vele balbezit van Ajax.