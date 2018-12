Müller bezoekt kleedkamer van Ajax: ‘Het was niet bewust’

Thomas Müller werd woensdag in de groepswedstrijd van de Champions League tegen Ajax (3-3) met een rode kaart van het veld gestuurd. De aanvallende middenvelder gaf Nicolás Tagliafico een karatetrap en mocht van de scheidsrechter gaan douchen. Müller stelt dat hij de linksback van Ajax nooit heeft gezien.

De 29-jarige Müller ging na afloop naar de kleedkamer van Ajax om zijn verontschuldigingen aan te bieden, maar Tagliafico was reeds vertrokken. “Het was natuurlijk niet bewust”, aldus de Duits international in de Duitse pers over zijn overtreding op de Argentijn. Het is nog onduidelijk voor hoeveel wedstrijden Müller wordt geschorst.

Trainer Niko Kovac kon leven met de rode kaart voor zijn pupil: “Bij Thomas was het zo dat hij zijn tegenstander niet gezien heeft. En daarom kwam hij met zijn voet zo hoog.” De prent voor Maximilian Wöber was volgens de Kroaat eveneens terecht: “Doordat Ajax zo hoog druk zette, konden wij er via de flanken uitkomen. Het was een honderdprocentkans.”

“Het was zuur dat we nog dat doelpunt incasseerden”, doelde Kovac op de 3-3. “Daar zat veel strijd in. Ajax is gewoon goed en dat hadden we bij ons al gezien. Het belangrijkste is dat we eerste zijn geworden. We hadden in de eerste helft vaker moeten scoren, maar het belangrijkste is dat we in de groep als eerste zijn geëindigd.”