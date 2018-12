Blind: ‘Ik moest een beetje zoeken met hem, zo hadden we nog niet gespeeld’

Erik ten Hag koos er woensdagavond tegen Bayern München voor om met Maximilian Wöber in de basis te beginnen, waardoor Daley Blind doorschoof naar het middenveld en Lasse Schöne op de bank belandde. De Oranje-international kwam daardoor naast Frenkie de Jong staan en moest na afloop van het duel constateren dat de twee in de eerste helft even aan elkaar moesten winnen.

“Ik moest nog een beetje zoeken met Frenkie, want in deze setting hadden we nog niet gespeeld. Als team hadden we een paar slordigheden, maar de tweede helft pakken we het beter op”, reageerde Blind na afloop van het duel bij FOX Sports. Ajax liet na de rust beter positiespel zien, terwijl er ook feller op de spelers van der Rekordmeister werd gejaagd.

Blind en De Jong wisselden daarnaast meer van positie, waardoor hun samenwerking beter ging draaien: “Frenkie speelt toch liever van links. De tweede helft zag je dat het daardoor beter ging. Dan tonen we ook meer durf en lef en dan zie je waartoe we in staat zijn. Ik denk dat iedereen trots terugkijkt op deze wedstrijd.”

Ajax moest winnen om zeker te zijn van groepswinst, maar blijft vanwege het 3-3 gelijkspel achter Bayern op de tweede plek steken. Blind spreekt ondanks het voor zijn ploeg tegenvallende resultaat toch van een mooie wedstrijd: “Er was een fantastische sfeer in het stadion. Het was een potje dat je niet snel vergeet, al is het enige dat knaagt dat je niet wint.”