Ten Hag: ‘We weten nu dat we ons kunnen meten met de absolute top’

Ajax moest woensdagavond winnen van Bayern München om met de groepswinst aan de haal te gaan en nadat de Amsterdammers vlak voor tijd op een 2-1 voorsprong kwamen, leek het er ook even op dat dit zou lukken. De ploeg van trainer Erik ten Hag moest uiteindelijk echter met een 3-3 gelijkspel genoegen nemen en de oefenmeester was hier na afloop vanzelfsprekend niet tevreden over.

“Twee punten verloren. De groepswinst pakken is niet gelukt, maar je moet ook stellen dat Ajax het fantastisch heeft gedaan. Vanavond, maar eigenlijk in de hele Europese campagne tot nu toe”, reageerde hij bij Ziggo Sport. Ten Hag zag hoe zijn team in de eerste helft te onrustig speelde en door onnodig balverlies een aantal Duitse counters toe moest staan. In de tweede helft ging het echter een stuk beter: “Toen heb ik bij vlagen echt genoten van mijn ploeg.”

“Waar ik de héle wedstrijd van heb genoten is de drive, en het hoog druk zetten waardoor we Bayern in de problemen brachten.” Ten Hag is al met al tevreden over de prestatie van zijn ploeg: “Ze hebben gestreden als leeuwen, mét elkaar en tot het einde. Doodzonde dat we het niet over de streep hebben getrokken. We moeten van onze fouten leren”, vervolgt hij zijn verhaal. De trainer verwacht niet dat Ajax, ondanks de tweede plaats, kansloos zal zijn in de knockout-fase van de Champions League: “Want we weten nu dat we ons kunnen meten met de absolute top.”

Dusan Tadic, die spreekt van een ‘geweldige wedstrijd met een hoge intensiteit’, is het hiermee eens: “Maar toch zijn we teleurgesteld, want na die 2-1 moesten we deze wedstrijd winnen. Na die goal dachten we misschien dat het over was, maar als je tegen Bayern een klein foutje maakt, dan straffen ze het af. Dan kun je zien dat Bayern een geweldig team is. De tweede helft was veel beter. We stonden positioneel beter en bezorgden hen meer problemen. Dát is zoals we moeten spelen”, reageerde hij bij Veronica.