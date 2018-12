Frenkie de Jong: ‘We zaten natuurlijk heel goed in de wedstrijd de tweede helft’

De ontmoeting tussen Ajax en Bayern München in de Johan Cruijff ArenA met als inzet de groepswinst, mondde uit in een bijzonder heet avondje. Toen de kruitdamp was opgetrokken stonden er nog twintig man op het veld en een 3-3 eindstand op het bord. Voor Ajax resulteerde deze uitslag in een tweede plek in poule, maar Frenkie de Jong vertelde na afloop voor de camera van Voetbalzone bijzonder tevreden te zijn over het getoonde spel van zijn ploeg.

