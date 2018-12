‘Müller zag hem niet, hij heeft in zijn leven nog nooit een rode kaart gehad’

Ajax kwam woensdagavond al vroeg op achterstand tegen Bayern München, maar knokte zich knap terug en kwam in de slotfase zelfs op een 2-1 voorsprong. De ploeg van trainer Erik ten Hag slaagde er echter niet in om dit vast te houden en moest uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel, waardoor het achter der Rekordmeister eindigt in de groep. Dick Advocaat heeft genoten van de wedstrijd, al had Ajax het naar zijn mening wel beter kunnen doen.

“Het was natuurlijk een prachtige wedstrijd met zes goals. Het was alleen allemaal niet even goed, vond ik. Ajax kan veel beter. Het was heel prettig om te zien. Prachtige goals, André Onana was goed. Hij haalde er veel uit. Bij 2-1 dacht ik dat het in de knip zat”, analyseerde de trainer van FC Utrecht na afloop bij Veronica.

Advocaat keek ook met bewondering naar het spel van Matthijs de Ligt: “Het is een geweldige speler van negentien jaar. Als je ziet hoe volwassen hij nú al is... Hij heeft een goede mentaliteit.” De aanvoerder van Ajax zag zijn kompaan centraal achterin Maximilian Wöber een kleine twintig minuten voor tijd een rode kaart incasseren na een charge op Leon Goretzka en René van der Gijp vindt het terecht dat de Oostenrijker moest gaan douchen.

“Het slaat natuurlijk nergens op om iemand langs de zijlijn zo onderuit te schoffelen. Dit zie bij je de Afrika Cup, en dan is het geel”, vertelde hij met een glimlach. Bayern incasseerde niet veel later eveneens een rode kaart toen Thomas Müller veel te hoog in kwam bij Nicolás Tagliafico en de Argentijn hard op het hoofd raakte. Van der Gijp gelooft echter dat er geen opzet in het spel was: “Müller heeft in zijn leven nog nooit een rode kaart gehad. Hij doet dit absoluut niet met opzet. Hij heeft hem niet gezien.”