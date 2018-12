Man United weet niet te profiteren van verrassende nederlaag Juventus

Juventus en Manchester United hebben woensdagavond allebei hun laatste groepswedstrijd in de Champions League verloren. De koploper van de Serie A ging verrassend onderuit op bezoek bij Young Boys, maar is doordat nummer twee the Red Devils tegelijkertijd verloren van Valencia met een positieve marge van twee punten toch verzekerd van groepswinst. Los Che waren voor aanvang van de laatste speelronde al zeker van deelname aan de Europa League, terwijl het Europese avontuur voor Young Boys erop zit.

Young Boys - Juventus 2-1

In de wetenschap dat Juventus bij voorbaat al verzekerd was van overwintering in de Champions League hield Massimiliano Allegri spelers als Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Blaise Matuidi en Alex Sandro in eerste instantie op de bank in Zwitserland. Laatstgenoemde moest echter na ruim twintig minuten toch in actie komen na een blessure bij Juan Cuadrado en de Braziliaan speelde even later een hoofdrol bij de enige treffer van de eerste helft. Zijn slecht getimede sliding leidde namelijk tot een penalty voor de thuisploeg en Guillaume Hoarau liet Wojciech Szczesny vervolgens kansloos van elf meter. In de tweede helft maakte Alex Sandro zijn slippertje na een minuut spelen bijna ongedaan, maar zijn kopbal eindigde uiteindelijk op de lat boven doelman Marco Wolfli.

Een steeds gefrustreerder rakende Allegri moest vervolgens toekijken hoe zijn ploeg ondanks de aanwezigheid van spelers als Mario Mandzukic, Douglas Costa en Cristiano Ronaldo nauwelijks tot kansen kwam tegen de Zwitserse koploper en de oefenmeester greep met nog 25 minuten te gaan in door Emre Can in te brengen voor Miralem Pjanic. Een paar minuten later was het echter opnieuw raak voor de thuisploeg en Hoarau bracht Juventus met zijn tweede van de avond dieper in de problemen. Via invaller Dybala werd het tien minuten voor tijd nog wel 2-1, maar dichterbij kwam La Vecchia Signora, ondanks een kopbal van Ronaldo op de paal en een wegens buitenspel afgekeurde goal van opnieuw Dybala, niet meer.

Valencia - Manchester United 2-1

Manchester United kon bij winst in Valencia de koppositie nog overnemen van Juventus, maar keek al na een kwartier spelen tegen een achterstand aan. Carlos Soler kreeg de bal na een afgeslagen aanval over rechts namelijk via een tegenstander in de voeten en knalde vervolgens diagonaal raak. Michy Batshuayi en opnieuw Soler kregen vervolgens goede mogelijkheden om de score verder uit te breiden, voordat Paul Pogba een enorme kans op de gelijkmaker om zeep hield. De Fransman mocht na een kopbal van Marouane Fellaini een paar meter voor het doel aanleggen, maar mikte tot zijn eigen afgrijzen naast het doel van Jaume Doménec.

Een ontevreden José Mourinho greep in de rust in door Ashley Young in te brengen voor Marcos Rojo en zag even later hoe een andere verdediger in de fout ging. Phil Jones leek met een goede actie een counter van Valencia onschadelijk te maken, maar gleed de bal daarna op onverklaarbare wijze achter de uitkomende Sergio Romero, die David de Gea tussen de palen verving. In het restant lieten Eric Bailly en Andreas Pereira nog na om Manchester United terug in de wedstrijd te brengen, voordat Marcus Rashford vlak voor tijd toch nog voor een Engels doelpunt zorgde.