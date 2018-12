Ajax laat groepswinst glippen in krankzinnig spektakelstuk

In een werkelijk bizarre wedstrijd tegen Bayern München is Ajax er niet in geslaagd om de eerste plek op te eisen in Groep E van de Champions League. Ondanks dat Ajax acht minuten voor tijd virtueel groepswinnaar was dankzij een 2-1 voorsprong, eindigde het duel in 3-3. Beide ploegen kregen in de tweede helft een rode kaart én een strafschop. Tijdens de loting van maandag, voor de achtste finales, zal Ajax gekoppeld worden aan de winnaar van een andere poule.

Erik ten Hag koos ervoor om Lasse Schöne te passeren: de Deen maakte in de basisopstelling plaats voor Maximilian Wöber, waardoor Daley Blind op het middenveld startte. Twijfelgevallen Hakim Ziyech en André Onana begonnen 'gewoon' vanaf het eerste fluitsignaal. Ajax wist dat alleen de overwinning volstond tegen Bayern en probeerde dan ook meteen druk te zetten. De felle Amsterdammers verstoorden de opbouw van Bayern vroeg, al wisten beide ploegen wel voor gevaar te zorgen in de boeiende openingsfase. Het betrof vooral speldenprikjes; de doelmannen werden in de eerste tien minuten niet echt op de proef gesteld en Ajax was ook niet altijd zuiver in de opbouw.

Het felle begin ten spijt: in de dertiende minuut kwam Bayern op voorsprong. Kort nadat Serge Gnabry een grote mogelijkheid onbenut liet na een zwakke pass van Nicolás Tagliafico, was het Robert Lewandowski die de score opende. Een splijtende pass van Gnabry bracht de Pool oog in oog met Onana en hij maakte geen fout in de afronding: 0-1. Het was zijn vierde Champions League-doelpunt ooit tegen Ajax; alleen Cristiano Ronaldo (zeven) en Lionel Messi (zes) maakten er meer. Na de goal voetbalde Ajax onder de druk uit van Bayern en vroeg het tweemaal om een penalty, na contact tussen Jérôme Boateng en Blind en tussen Joshua Kimmich en Matthijs de Ligt. Arbiter Clément Turpin ging er niet in mee.

Ajax liet zich vervolgens gelden via een harde kopbal van Donny van de Beek, maar mocht even daarna van geluk spreken toen Lewandowski na een indrukwekkende counter vanaf zes meter tegen het hoofd van Onana schoot. Het was verreweg de grootste kans van het restant van de eerste helft. Na de rust kwam Ajax toch op gelijke hoogte. Na een uur speelden de Amsterdammers rond op de vijandelijke helft en Van de Beek kreeg de bal in het strafschopgebied bij de tweede paal, waar Dusan Tadic klaar stond om af te ronden. Het was alweer zijn vierde doelpunt van deze Champions League-groepsfase.

Het doelpunt gaf Ajax hoop, maar even later moest Onana weer een wereldredding leveren na een kopbal van Lewandowski van dichtbij. En even daarna werd het nog moeilijker te worden, want Wöber moest inrukken na een domme en harde tackle op Leon Goretzka. Maar ook Bayern moest verder met tien man, na een schandalige karatetrap van Thomas Müller op het hoofd van Nicolás Tagliafico. Scheidsrechter Turpin kende Ajax vervolgens een penalty toe, na een overtreding van Boateng op Kasper Dolberg, en die werd overtuigend benut door Tadic. Ajax was virtueel groepswinnaar, maar ook Bayern mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Tagliafico op Thiago Alcántara. Lewandowski verzilverde de strafschop en in de laatste minuut maakte Kingsley Coman er 2-3 van. In de zeven minuten durende blessuretijd bepaalde Tagliafico de eindstand op 3-3.

Benfica – AEK Athene 1-0

Benfica en AEK Athene wisten woensdagavond op voorhand dat ze op respectievelijk de derde en vierde plek van Groep E zouden eindigen. Het niveau bij het duel in Lissabon liet te wensen over en ook qua doelpunten viel er in het eerste bedrijf niets te beleven. Ook na de thee was Benfica de betere ploeg met de meeste kansen, maar de Portugezen konden lange tijd het net niet vinden. Vlak voor tijd moest AEK met tien man verder door het wegsturen van Konstantinos Galanopoulos en dat bleek de redding voor Benfica, aangezien Alex Grimaldo alsnog de winnende voor zijn rekening kon nemen.