Milik: ‘Dat zou je kunnen zeggen als je vanuit je luie stoel kritiek levert’

Napoli verloor dinsdagavond met 1-0 van Liverpool en is zodoende uitgeschakeld in de Champions League. De avond op Anfield had voor i Partenopeiechter ook anders kunnen eindigen, aangezien Arkadiusz Milik diep in de blessuretijd nog een grote kans op de 1-1 kreeg. De Pool stuitte echter op doelman Alisson en vindt een dag later dat alle kritiek op zijn gemiste kans wel wat makkelijk is.

“Er zijn situaties waarin je geen tijd hebt om na te denken, je moet meteen een beslissing nemen en ik schoot vanuit mijn instinct. Ik voelde dat er iemand achter me stond en ik vreesde dat ik getackeld zou worden. Je zou het een fout kunnen noemen, dat hangt ervan af of je ooit zelf op het veld hebt gestaan of dat je alleen maar vanuit je luie stoel kritiek kan leveren”, reageerde de voormalig Ajacied tegenover Polsat Sport.

Een gelijkspel was voor Napoli genoeg om de knockout-fase van de Champions League te bereiken, maar de Italianen moeten ondanks slechts één nederlaag in de groepsfase voorrang verlenen aan Liverpool, dat zelf drie wedstrijden verloor. De huidige nummer twee van de Serie A is zodoende na de winterstop actief in de Europa League en geldt meteen als een van de favorieten voor de winst.

“We moeten vooruitkijken, aangezien er nog steeds veel om voor te spelen is in de Serie A en in de Europa League. Napoli heeft een sterk elftal en er is duidelijk veel concurrentie voor mijn positie, maar ik voel dat ik goed in vorm ben en ik probeer altijd alles te geven”, sloot Milik af.