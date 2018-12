‘Mertens in gevaar? Dan moet je maar zaalvoetbal gaan spelen’

Virgil van Dijk wist zich dinsdag samen met zijn ploeggenoten van Liverpool te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League door Napoli met 1-0 te verslaan. De verdediger was na afloop onderwerp van gesprek, want hij maakte een pittige overtreding op Dries Mertens. Van Dijk kreeg slechts geel, een beslissing waar Wesley Sonck zich in kan vinden.

“Van Dijk heeft eerst de bal. Daarna kan hij zijn voet op die fractie van een seconde toch niet wegtrekken? Dit is een ongeluk”, zegt de veertigjarige oud-aanvaller van onder meer Ajax en de nationale ploeg van België bij Proximus Sports. “Dries heeft de bal niet. Als hij 'm eerst had weggetikt, dán was Van Dijk in de fout gegaan.”

Oud-voetballer Franky van der Elst vond het wel een overtreding op Mertens. “De enkel van Mertens had gebroken kunnen zijn”, stelt de assistent-trainer van KV Oostende. “Ik zeg niet dat het een aanslag of bewuste overtreding van Van Dijk was, maar zo ga je toch niet naar een bal? En het is niet omdat hij eerst de bal raakt, dat het geen fout meer kan zijn, hé.”

Sonck blijft echter bij zijn mening en kan zich ook niet vinden in het argument dat het fysieke gestel van Mertens in gevaar was. “Dan moet je maar zaalvoetbal gaan spelen. Kijk, dan vond ik die fout van Thomas Vermaelen (bij Barcelona tegen Tottenham Hotspur, red.) wél rood. Hij gaat los over de bal tegen het been van Christian Eriksen. Van Dijk had de bal.”