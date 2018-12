‘Ik had me zo in Hakim Ziyech verdiept, dat stelde hij op prijs’

Alfred Schreuder en Hakim Ziyech werken al een lange tijd met elkaar samen. De assistent-trainer en middenvelder van Ajax waren beiden werkzaam bij FC Twente, waar Schreuder hoofdtrainer was. Toen Ziyech bij sc Heerenveen speelde, stuurde Schreuder zijn broer Bart naar het trainingscomplex van de Friese club om de middenvelder te scouten.

De oefenmeester wilde weten of Ziyech daadwerkelijk zo nonchalant was als dat zijn imago deed vermoeden. “Dat Hakim kon voetballen zag iedereen wel; het ging mij erom hoe hij met zijn vak omging. Mijn broertje was héél enthousiast. Hakim straalde in alles uit een liefhebber te zijn”, zegt Schreuder in een interview met ELF Voetbal.

“Tijdens alle soorten trainingen spande hij zich tot het uiterste in; ook tijdens fysieke of tactische trainingen. Hij bleef lang op het veld om oefeningen voor zichzelf te doen”, aldus Schreuder, die later in gesprek kwam met Ziyech. De trainer stelt dat het duo 'meteen een goede klik' had. “Mede omdat ik me zo in hem had verdiept. Dat stelde hij op prijs.”

Schreuder vertelt dat de Marokkaans international een groot voorstander is van heldere communicatie. “Als hij wat vond, mocht hij dat ook zeggen. Zolang je eerlijk en oprecht tegen hem bent, krijg je daar een ontzettend gemotiveerde speler voor terug.” De 25-jarige spelmaker ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.