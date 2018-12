Woensdag, 12 December 2018

Juve meldt zich binnenkort met 80 miljoen in Manchester

Real Madrid gaat de belangstelling voor Mauro Icardi nieuw leven inblazen. De Argentijnse spits zou komende zomer voor een bedrag van 110 miljoen euro op te halen zijn bij Internazionale. (AS)

Jarrod Bowen kan in januari naar de Premier League verkassen. De middenvelder van Hull City staat in de belangstelling van Cardiff City en Fulham en moet circa zeven miljoen euro gaan kosten. (The Sun)

Juventus is van plan om concreet actie te ondernemen om Paul Pogba over te nemen van Manchester United. La Vecchia Signora gaat op korte termijn een bod van tachtig miljoen euro uitbrengen op de Franse middenvelder. (Tuttosport) gaat op korte termijn een bod van tachtig miljoen euro uitbrengen op de Franse middenvelder.

Na het vertrek van Luuc Eisenga is sc Heerenveen op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Gertjan Verbeek zou in beeld zijn om in deze functie aan de slag te gaan in Friesland en ziet een dergelijk dienstverband zelf ook wel zitten. (FOX Sports)

Nog geen halfjaar na zijn komst is Yaya Touré alweer vertrokken bij Olympiacos. De Ivoriaanse middenvelder wil graag terugkeren naar Londen en West Ham United zou een mogelijke bestemming voor hem kunnen zijn. (Goal)