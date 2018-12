Liverpool meldt wekenlange absentie: operatie na breuk noodzakelijk

Jöel Matip is voor langere tijd uitgeschakeld, zo meldt Liverpool woensdagavond via de officiele kanalen. De verdediger moet ongeveer zes weken revalideren. De 27-jarige stopper raakte dinsdagavond in de slotseconden van het duel met Napoli geblesseerd nadat hij bij een luchtduel ongelukkig terechtkwam.

Na afloop van de met 1-0 gewonnen Champions League-wedstrijd werd Matip in het ziekenhuis onderzocht. Uit de medische tests kwam naar voren dat de verdediger een gebroken sleutelbeen heeft opgelopen. Liverpool meldt dat een operatie noodzakelijk is. De Engelse topclub verwacht Matip ongeveer zes weken te moeten missen.

Liverpool verzekerde zich dinsdagavond van de volgende ronde van het miljardenbal door met 1-0 te winnen van Napoli. Mohamed Salah maakte de enige treffer van de avond op Anfield. Matip, die nog tot medio 2020 vastligt bij the Reds, kwam dit seizoen elf keer in actie voor Liverpool. Vooral in de afgelopen wedstrijden werd de verdediger minuten gegund.