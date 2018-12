Opgelucht Ajax Onder-19 overwintert ondanks nederlaag in Youth League

Ajax Onder-19 heeft zich dinsdagmiddag op doelsaldo weten te verzekeren van groepswinst in de UEFA Youth League. De ploeg van trainer John Heitinga leed in eigen huis wel een 1-2 nederlaag tegen de leeftijdsgenoten van Bayern München, maar de prestaties in de eerdere wedstrijden waren voor de Amsterdammers uiteindelijk genoeg om door te bekeren. Benfica, dat zelf met 3-0 van AEK Athene won en net als Ajax en Bayern op elf punten eindigt, gaat als nummer twee van de groep de play-offs in.

Een goede aanval van Ajax leverde via een uiteindelijk geblokt schot van Jurgen Ekkelenkamp nog de eerste mogelijkheid van de wedstrijd op, maar de thuisploeg werd daarna steeds verder teruggedrongen door Bayern. Na een periode van aanhoudende Duitse druk kon Meritan Shabani, die onlangs zijn debuut maakte in de hoofdmacht van der Rekordmeister, op aangeven van Joshua Zirkzee binnen schieten.

De voormalige aanvaller van Feyenoord was vlak daarop zelf ook gevaarlijk, maar Issam El Maach voorkwam een verdere achterstand voor zijn ploeg. Ondanks het betere spel van de tegenstander en een aantal gevaarlijke situaties voor het doel van El Maach wist de ploeg van trainer John Heitinga de schade tot de rust beperkt te houden tot de 0-1, in de hoop in de tweede helft beter voor de dag te komen. Ajax slaagde er na rust echter opnieuw niet in om een vuist te maken en kreeg een dikke twintig minuten voor tijd via Zirkzee ook de 0-2 om de oren.

Heitinga greep vervolgens in met een driedubbele wissel door Sontje Hansen, Liam van Gelderen en Anass Salah-Eddine in de ploeg te brengen. Met dat drietal in de ploeg maakte Brian Brobbey tegen de verhoudingen in tien minuten voor tijd de 1-2 en kwam de overwintering voor de Amsterdamse talenten, die zouden zijn uitgeschakeld als Bayern er minimaal vier maakte en ook nog eens met drie goals verschil zou winnen, uiteindelijk niet meer in gevaar.