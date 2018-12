Van Dijk is zich van geen kwaad bewust: ‘Raakte de bal en gleed door’

Na de wedstrijd tussen Liverpool en Napoli (1-0) in de groepsfase van de Champions League is er het nodige gezegd en geschreven over de charge van Virgil van Dijk op Dries Mertens. De Nederlandse verdediger raakte de aanvaller van Napoli vol op de enkel, nadat hij eerste de bal speelde. Van Dijk ziet zelf geen kwaad in de tackle, zo vertelt hij aan ESPN.

“Ik denk dat het helemaal geen slechte tackle is. Helaas raakte ik hem, maar ik zou nooit het duel in gaan om hem te blesseren. Ik raakte de bal en gleed daarna door, omdat het veld nat was. Doordat ik doorgleed, raakte ik hem. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal”, zegt Van Dijk. Voor de charge ontving de verdediger van Liverpool uiteindelijk een gele kaart van scheidsrechter Damir Skomina, waardoor hij geschorst is voor de volgende Champions League-wedstrijd.

“Dat hoorde ik pas achteraf. Balen, maar we kunnen het opvangen”, zei de verdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hij had echt veel pijn. Ik zei meteen tegen hem, dat ik hem nooit wilde raken. Ik vond de straf een beetje zwaar. Ik ging voor de bal en won die ook. Als je de beelden in slowmotion bekijkt, lijkt het al snel heel zwaar. Maar ja, ik moet het accepteren.”

“We willen de Champions League winnen. Als we het beter willen doen dan vorig jaar, toen we de finale haalden, moet dat. Je moet blijven dromen. Daarvoor ben je voetballer geworden”, aldus Van Dijk, die na het duel zijn shirtje ruilde met Kalidou Koulibaly van Napoli. “Ik ben geen fan van hem, maar heb vaker een praatje met hem gemaakt. Hij is een van de beste verdedigers in Europa. En zo toon je respect naar elkaar als collega’s. Hij verdient zeker respect. Ook vanavond was hij weer ijzersterk.”