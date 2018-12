Dembélé over eerbetoon aan Nouri: ‘Voor de familie hartverwarmend’

Ousmane Dembélé speelde nooit samen met Abdelhak Nouri, maar bracht de afgelopen tijd verschillende keren een eerbetoon aan hem. Zo speelt de Franse vleugelaanvaller bijvoorbeeld met de naam van Nouri op zijn schoenen. In gesprek met B/R Football legt Dembélé uit waarom hij besloten heeft om hem te eren.

“Ik ontmoette Appie tijdens een jeugdtoernooi met de Franse nationale ploeg. Op dat moment was ik nog jong, zeventien jaar. Hij was een buitengewone speler en ik herinner dat toen we tegen hem speelden, hij ons pijn deed”, vertelt Dembélé. Nouri liep hersenletsel op toen hij in elkaar zakte in de oefenwedstrijd tussen Werder Bremen en Ajax, in de zomer van 2017. “Het was moeilijk, heel erg moeilijk. Het is heel triest voor hem, zijn familie en de club Ajax.”

Ajax’s Appie Nouri will tragically never play football again. But his friends and former team-mates are determined to make sure he’ll never be forgotten ?? #StayStrongAppie pic.twitter.com/1xaAwMryQI — B/R Football (@brfootball) December 12, 2018

“Sinds het begin van het seizoen speel ik met de naam van Appie op mijn schoenen. Ook al is het inmiddels een jaar geleden, we hebben hem nog altijd in ons geheugen”, gaat de aanvaller van Barcelona verder. “Ik heb een goede relatie met zijn broer. Het is voor de familie hartverwarmend dat niemand in de voetbalwereld Nouri vergeet. Zijn broer vertelt me altijd dat hij er blij van wordt als hij de naam van Appie op mijn schoenen ziet.”

Justin Kluivert speelt dit seizoen als eerbetoon aan Nouri met rugnummer 34 bij AS Roma. “Ik deed het voor hem en dat gaf me een goed gevoel", zegt Kluivert. "De hele voetbalwereld kent de situatie, iedereen was in shock door wat er gebeurde. Hij speelde altijd met flair, gaf ongelofelijk passes die alleen hij kon zien. Dit is een manier om je te uiten en respect en liefde te tonen voor je vriend.”