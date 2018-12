Schöne ambitieus: ‘Het liefst speel ik door tot mijn veertigste’

Als het aan Lasse Schöne ligt, gaat hij nog wel even door met voetballen. De 32-jarige middenvelder van Ajax vertelt in gesprek met Jyllands-Posten dat hij voorlopig nog niet van plan is om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Het contract van de Deens international in Amsterdam loopt nog door tot medio 2020.

“Ik voel me nu comfortabel. Het gaat goed met mijn lichaam en dat is voor nu het belangrijkste. Het liefst speel ik door tot mijn veertigste, maar als ik merk dat het lichamelijk minder gaat of wanneer ik merk dat ik het niet leuk meer vind, is het niet eerlijk tegenover mijzelf, mijn club en mijn teamgenoten om langer door te gaan. Maar voor nu speel ik liever door totdat ik een heel oude man ben”, zegt Schöne.

“Velen zeggen dat ze door willen gaan tot een bepaalde leeftijd, maar voor mij is het proces het belangrijkste”, vervolgt de middenvelder, die in 2012 door Ajax werd overgenomen van NEC. In de afgelopen zes jaar speelde hij tot dusver 258 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 61 doelpunten en 46 assists. Schöne weet naar eigen zeggen precies wanneer hij zijn rust moet pakken en staat naar eigen zeggen open voor vernieuwingen.

“Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik mezelf ben. Als je ouder wordt, kun je er makkelijker van genieten en kun je beter ontspannen. Ik ben nog niet in de buurt van het einde van mijn loopbaan”, besluit Schöne, die afgelopen week in gesprek met het ANP al niet uitsloot dat hij zijn loopbaan afsluit bij Ajax.