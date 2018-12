‘Daarnaast houden we natuurlijk onze ogen open op de transfermarkt’

De eerste seizoenshelft verloopt voor AZ tot dusver enigszins wisselvallig. Na 15 wedstrijden bezetten de Alkmaarders de zesde plaats in de Eredivisie, met 22 punten. Max Huiberts, technisch directeur bij AZ, stelt dat de club in de winterstop zijn ogen openhoudt voor versterkingen, maar rekent vooral op terugkerende geblesseerden.

“We verwachten dat de spelers die langdurig uit de roulatie zijn geweest - en die hun waarde hebben bewezen in de vorig en dit seizoen behaalde resultaten - binnenkort weer kunnen aansluiten bij de groep”, stelt Huiberts op de officiële website van de Alkmaarders. Hij zegt dat AZ na de winterstop weer hoopt te beschikken over Stijn Wuytens en Myron Boadu.

“Stijn was vorig jaar een belangrijke schakel in de op één na minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie. En Myron heeft in het begin van de competitie laten zien dat hij talentvol is en in staat is om makkelijk een doelpunt te maken”, gaat de technisch directeur van AZ verder. “Goed was ook om te zien dat Calvin Stengs afgelopen vrijdag weer zijn eerste negentig minuten heeft gespeeld in de met 0-3 gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard.”

“Verder maken op dit moment ook na een lange afwezigheid onze Tsjechische aanvaller Ondrej Mihálik en Jeremy Helmer weer hun eerste speelminuten in Jong AZ. Als ze allemaal geen tegenslag meer krijgen, zouden we er dus vijf heel goeie spelers bij krijgen na de winterstop. Daarnaast houden we natuurlijk onze ogen open op de transfermarkt en kijken we altijd naar potentiële AZ-spelers”, besluit Huiberts.