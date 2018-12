Feyenoord nadert bij overwinning op Fortuna Sittard record uit 1966

Feyenoord lijkt de weg naar boven te hebben ingezet. De Rotterdammers wonnen de laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie en nemen het nu op tegen Fortuna Sittard, de nummer tien van de ranglijst. Het Fortuna van René Eijer pakte nul punten uit de laatste twee duels en won op 16 september voor het laatst buitenshuis. Opta blikt vooruit op het duel in De Kuip, zondag vanaf 16.45 uur.

O Fortuna won twee van de laatste vijf uitduels met Feyenoord in de Eredivisie. Kevin Hofland maakte in het treffen op 29 oktober 1997 (1-3 winst voor Fortuna) zijn basisdebuut voor de Limburgers in de Eredivisie.

O Feyenoord staat op vijftien competitiezeges in De Kuip in 2018. De Rotterdammers wonnen alleen in 1966 (16) en 1971 (18) meer thuisduels in de Eredivisie in één kalenderjaar (ook 15 in 1968, 1985 en 2003).

O Feyenoord won in de vorige speelronde voor het eerst sinds april 2017 een Eredivisie-duel met een promovendus en kan voor het eerst sinds mei 2016 opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden tegen promovendi winnen.

O Feyenoord scoorde dit Eredivisie-seizoen het vaakst uit een hoekschop (8 keer) en kreeg zelf geen goal tegen uit een corner. Het laatste seizoen waarin de Rotterdammers vaker uit een hoekschop scoorden was in 2013/14 (9 keer).

O Steven Berghuis werd de eerste speler met zeventien Eredivisie-assists in een kalenderjaar sinds Hakim Ziyech in 2015. De laatste speler met meer was Mika Nurmela in 2001 (21 voor sc Heerenveen).

O Jordy Clasie is de middenvelder die dit Eredivisie-seizoen de meeste succesvolle passes verzond (943), terwijl van alle middenvelders met minimaal 100 balcontacten alleen Frenkie de Jong (9%) met een lager percentage van zijn balcontacten balverlies leed dan hij (12%).

O Fortuna incasseerde in de laatste twee competitieduels steeds drie doelpunten. De laatste keer dat de Limburgers dat drie keer op rij overkwam, was in december 2016 in de Keuken Kampioen Divisie.

O Alleen FC Groningen (22 jaar en 294 dagen) treedt dit Eredivisie-seizoen aan met een gemiddeld jonger basiselftal dan Fortuna (23 jaar en 313 dagen).

O Van alle spelers met minimaal 200 balcontacten dit Eredivisieseizoen leden Andrija Novakovich (44,8%) en Lisandro Semedo (44,7%) met het grootste percentage van hun balcontacten balverlies.

O Alleen Jerdy Schouten kwam dit Eredivisie-seizoen tot meer balheroveringen (122) dan José Rodríguez (119, net als Fredrik Midtsjø).