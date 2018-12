‘Ik zou Cillessen aanraden dat als er een kans komt, hij die zeker moet pakken’

Jasper Cillessen stond dinsdagavond weer eens onder de lat bij Barcelona, in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur (1-1). De sluitpost liet in het treffen een uitstekende indruk achter. Ronald de Boer stelt bij Veronica dat Cillessen zijn kans moet pakken als er een club komt die hem wil overnemen van Barcelona.

“Dit is voor het Nederlandse voetbal alleen maar lekker. We twijfelen er wel eens aan wie de eerste keeper moet zijn bij Oranje. Cillessen heeft laten zien dat hij het moet zijn. Je ziet aan deze reddingen dat hij een hele goede keeper is. Omdat je hem weinig in actie ziet, denk je toch: zijn de trainingen bij FC Barcelona genoeg voor het Nederlands elftal? Maar hij heeft zich elke keer op een positieve manier laten zien”, zegt De Boer.

Het contract van Cillessen bij Barcelona loopt nog tot medio 2021. “Voor zijn bankrekening zou ik daar wel blijven”, zegt Johan Derksen met een knipoog. “Als hij met anderhalve wedstrijd in een bekertoernooi een betere keeper blijkt te zijn dan Jeroen Zoet, moet hij er gewoon in staan. Dick Advocaat koos bewust voor hem en Ronald Koeman doet dat nu weer.”

“Ik zou hem wel aanraden dat als er een mooie club komt, hij die kans zeker moet pakken”, voegt De Boer daaraan toe. “Dit zijn wedstrijden die de aandacht van clubs met keepersproblemen kunnen trekken.”