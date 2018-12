Arsenal-uitblinker geniet: ‘Ik was meteen een gelukkig man’

Arsenal verzekerde zich in juli van de diensten van Lucas Torreira. De middenvelder werd voor naar verluidt dertig miljoen euro overgenomen van Sampdoria en heeft zich reeds opgewerkt tot een publiekslieveling in het Emirates Stadium. Torreira erkent echter dat het ‘niet makkelijk’ is geweest.

Torreira wijst in een interview op het YouTube-kanaal van Arsenal op het taalverschil: “Ik heb geluk, want de trainer is Spaans en de technische staf ook. Dat maakt het makkelijk voor mij, want ze leggen de dingen ook in het Spaans aan mij uit. Het was ook niet makkelijk om aan het voetbal te wennen: de intensiteit, het tempo en het niveau van de wedstrijden.”

“Bij Sampdoria was ik het gewend om in de Serie A en Coppa Italia te spelen, maar nu doe ik in vier competities mee en speel ik in de nationale ploeg”, aldus de dertienvoudig international van Uruguay. Hij had niet verwacht dat hij afgelopen zomer naar een club als Arsenal zou overstappen, zo vertelt Torreira: “Aan het einde van het vorige seizoen werd er over veel clubs gesproken.”

“Ik had nooit gedacht dat ik naar Engeland zou gaan, want er werden voornamelijk Italiaanse clubs genoemd. Voordat ik naar het WK vertrok, werd ik gebeld door Unai Emery. Dat was een grote verrassing voor mij. Ik was meteen een gelukkig man. Daardoor werd ik rustiger en kon ik mij volledig richten op het WK. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van zo’n belangrijke club als Arsenal”, besluit Torreira, die in Londen tot medio 2023 tekende.