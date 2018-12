Tweelingbroers naar Vitesse: ‘Het wordt erg waardevol’

Aleksey en Vasily Berezutsky voegen zich in januari bij de technische staf van Vitesse. De Russen gaan de verdedigers van de club uit Arnhem trainen en zullen bij wedstrijden waarschijnlijk niet in de dug-out plaatsnemen. “Je moet ergens beginnen”, zegt Vasily Berezutsky tegen Sport-Express.

De broers behalen op 20 december waarschijnlijk hun trainersdiploma en als hun werkvisum vervolgens ook binnen is, kunnen ze op het vliegtuig stappen naar Nederland. “We kregen van Leonid Slutsky de aanbieding om bij Vitesse te komen werken. Hij wil ons als zijn assistenten hebben en voor ons is het erg interessant. We beginnen als specialistentrainers.”

“Het is onmogelijk om van de ene op de andere dag hoofdcoach te worden, dus je moet eerst ervaring en kennis opdoen. Je kunt niet even met je vingers knippen..”, aldus de 36-jarige Vasily, die net als zijn tweelingbroer bij CSKA Moskou kon blijven. “Ze boden aan om de jeugd te gaan trainen, maar dat is een compleet andere baan.”

“Dat is moeilijker, met meer verantwoordelijkheid. Je moet dan kinderen iets leren en bent meer leraar dan trainer. Daarvoor heb je specialistische kennis nodig en daar zijn mijn broer en ik nog niet klaar voor. We hebben daarom besloten om naar Nederland te gaan. Het wordt ongetwijfeld erg waardevol. We gaan kijken hoe het voetbal georganiseerd is en gaan een andere manier van leven en cultuur meemaken.”

Berezutsky verwacht niet dat de communicatie een probleem wordt op Papendal: “Mijn broer en ik zijn twee weken op een speciale school in Engeland geweest. We hebben ons volledig ondergedompeld in de Engelse taal en mochten niet eens gadgets en telefoons meenemen. Je communiceert daar alleen maar in het Engels. We kunnen al over verschillende onderwerpen heel aardig mee babbelen, maar er bestaat ook nog zoiets als voetbaltaal.”

Aleksey Berezutsky maakte in 2001 de overstap van Torpedo-ZIL Moskou naar CSKA en ging daar nooit meer weg. Zijn tweelingbroer Vasily was twee jaar eerder al van Torpedo naar de club uit de hoofdstad vertrokken en bleef eveneens voor CSKA spelen. Op 21 juli van dit jaar maakte het duo bekend te stoppen als actief voetballers. Aleksey en Vasily speelden respectievelijk 58 en 101 interlands voor de nationale ploeg van Rusland.