‘PSV heeft zich niet kunnen meten met de Europese topclubs’

Het Champions League-seizoen voor PSV eindigde dinsdag. De club uit Eindhoven speelde een verdienstelijke wedstrijd tegen Internazionale en pakte voor de tweede keer een punt in de poule, maar is wel als laatste geëindigd. Volgens Hans van Breukelen is de conclusie dan ook helder: PSV was niet goed genoeg. Het interview van Omnisport met de oud-doelman is hieronder te bekijken.